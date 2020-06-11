混血女星飾演黃鐙輝老婆　兩人竟相差16歲

演員蔡承翰、郭雅茹昨（10）日上梵緯老師的直播節目中學包粽子搶先過端午節。兩人第一次包粽子的十分緊張，頻頻掉餡，現場笑料百出，不少網友紛紛為兩人求情說「包得非常完美呀！」、「肉粽賣相真好！」，讓梵緯老師忍不住說「你們是有暗樁嗎？」

演出《我的老師叫小賀》劇中叫賣哥的蔡承翰，在梵緯老師的直播中也重現經典橋段，讓老師驚喜連連直說「太可愛了」！還是大學生的蔡承翰在劇中演出林孫昱豪的兄弟，爸爸收留他一起長大，讓蔡承翰感觸良多。梵緯老師表示他看了《無主之子》的片段，非常感動，其中演出黃鐙輝原配的郭雅茹，在劇中超齡演出，毫無違和感，讓他讚嘆不已。

▲蔡承翰（左）、郭雅茹上梵緯老師的直播節目。（圖 / 民視提供）

首次演戲的郭雅茹是台越混血，今年23歲的她，第一次收到戲劇邀約非常感動，但一口標準的國語，讓她為了劇中大量的越式中文，傷透腦筋，她表示因為國中就回台灣唸書，當時因為自己講話的口音被同學霸凌取笑，讓她決心要改掉，沒想到長大熱愛表演的她，竟然有機會可以在戲劇中重現越南口音。為此開拍前一個月每天都拉著媽媽講話，平常生活日常也是帶點越南腔來生活。

▲郭雅茹（右）飾演黃鐙輝老婆。（圖 / 民視提供）

郭雅茹表示越南的端午節是5月5日，只是當地的粽子是甜的，第一次在台灣吃到肉粽，讓她驚艷不已，直說台灣真的是天堂的美食，她透露自己曾經一餐吃到三顆肉粽，被媽媽制止。郭雅茹表示新住民在台灣逐漸有受到關注，霸凌情況也少很多，希望大家看了戲劇《無主之子》，可以對新住民伸出援手。