「另類自殺旅遊」引發爭議　粉絲、影評針鋒相對

繼前體育主播傅達仁選擇前往瑞士，進行安樂送終之旅後，這款另類自殺旅遊，長年來均為高度爭議的論戰。旅遊目的雖然極度敏感，卻反映出全球化的生死議題，據悉，全世界目前共有10國，接受此相關安排的行程。

而以《冰與火之歌：權力遊戲》與《復仇者聯盟》在好萊塢闖出一片天的丹麥影視一哥，尼可拉柯斯特瓦爾道，也特別加入這波討論熱潮，並提攜曾入圍坎城影展的新銳導演喬那斯亞歷山大安比，一起打造新片《終極自殺旅店》，深入探討自殺旅遊的意義。

▲▼《終極自殺旅店》大膽挑戰厭世主題。（圖／亮點）

《終極自殺旅店》

大膽挑戰厭世主題，片中的保險公司調查員，因遭逢人生鉅變，決定鋌而走險，選擇安樂送終旅遊。情節暗黑獵奇且具強烈爭議性，更引發歐美媒體高度關切，引發粉絲與影評之間的針鋒相對。

瓦爾道受訪時表示，他認為這部電影，並非刻意美化自殺議題，而是希望能透過編導詩意創造的電影語言，激發觀眾對生命的渴望，與對殘酷現實的深入思考。他對於粉絲鄉民與影評對這部電影的論戰，表示只要大家討論時能平心靜氣，不淪為情緒宣洩或人身攻擊，那就是電影最希望達到的迴響。