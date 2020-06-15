資深女星靠電話賺錢　防疫期間體悟人生

台灣疫情趨穩、防疫解封，獨一無二娛樂文化號召旗下合作歌手，包括董事長樂團、雅維茉芮、八十八顆芭樂籽、官靈芝、黃子軒與山平快、台客電力公司、張三李四等，舉辦遲來的團拜餐敘，期盼演出活動日漸回溫，生活回歸正常。

董事長樂團主唱吉董表示，防疫期間因為有音樂製作案，除了周末兩日上課，平日就是在錄音室工作，更把年底要做的案子提前消化，截至年底前還有三張專輯、一張合輯、好幾首單曲要編曲製作，所以算是挺忙的。防疫期間最大收穫就是寫了不少歌，而且都有賣出去，加上學校作業滿多的，趁此期間多多充電。

▲董事長樂團、官靈芝（前排左二）、黃子軒（前排左一）等藝人分享防疫期間的生活。（圖／獨一無二娛樂提供）

演唱超過30多年金曲客語歌后官靈芝，因無法出門所以都在家自行烹飪，省錢又吃的健康。她說，很幸運在過年前透過朋友分享跨境電商的商業模式，防疫期間不出門就靠電話賺錢，幾個月下來頗有成效。官靈芝也提到，音樂是她的生命，更要全力保護，日前她更深刻體悟斜槓人生的必要性，無後顧之憂活著才是做音樂的最大成本，遇上困難與其自怨自哀，不如先未雨綢繆做好準備，愛一個人或一件事都必須要展現十足勇氣。