狠甩《如懿傳》心機女　辛芷蕾被譽為「魅惑版宋慧喬」　

《慶餘年》劇情描述有著神秘身世的俊秀少年范閑（張若昀 飾），為了解開自己的身世之謎勇闖京都，卻不斷面臨刺殺及陷害。《慶餘年》由實力派演員張若昀、李沁領銜主演，兩位老戲骨吳剛及「末代皇帝」陳道明再登帝位助陣，《如懿傳》中的五妃容妃（李沁 飾）、炩妃（李純 飾）、嘉妃（辛芷蕾 飾）、豫妃（趙柯 飾）、恪嬪（劉美彤 飾）也在《慶餘年》中演出重要角色。



▲辛芷蕾狠甩《如懿轉》心機女形象 。（圖 / 中天提供） 辛芷蕾在《如懿傳》中飾演陰險毒辣的心機女「嘉妃」，演技廣受好評，在《慶餘年》中嘗試演出截然不同的角色海棠朵朵，落落大方的個性同樣深受大家喜愛。辛芷蕾認為海棠朵朵跟《慶餘年》中其他女性角色很不一樣，在那個年代更像女版的范閑，辛芷蕾也非常喜歡海棠朵朵這個角色對待生活的態度，她表示：「海棠朵朵是一個很直爽、率真，又有點小幽默的女孩，她大大咧咧、不拘小節，這些和生活中的我都有點像。而且朵朵也很懂生活情趣，有屬於自己的農田和悠閒的日子，這是我以後夢想的生活。」



▲辛芷蕾在劇中落落大方的個性，深受大家喜愛。。（圖 / 中天提供） 辛芷蕾在《慶餘年》飾演北齊聖女海棠朵朵，在《慶餘年》中與張若昀挑戰上演「鬥舞」的戲碼，回想當時的拍攝狀況，辛芷蕾直呼：「噩夢啊！再也不想拍了」。原本以為自己已是肢體不協調的代表，沒想到張若昀肢體不協調的程度跟她不相上下，唯美的畫面在拍攝時其實笑料百出。在劇中的辛芷蕾是武林高手，戲外被網友封為「魅惑版宋慧喬」，辛芷蕾表示：「很感謝網友這麼說，因為我覺得宋慧喬很美。」她也表示自己最崇拜的演員是梅莉·史翠普，「很想做她那樣有演技有質感的女演員，我一直在努力。」



