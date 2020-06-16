19歲女星鬧家庭革命圓夢　遭酸民攻擊長相天天痛哭

去年以18歲之姿奪下《中國好聲音2019》總決賽季軍的李芷婷，讓導師王力宏稱讚「唱歌時像鑽石發亮，華語樂壇在等著妳！」在殘酷比賽中快速累積表演經驗及人氣的李芷婷，歷經8個多月的籌備後終於要發行首張創作專輯《美麗舊世界》。現在的19歲的她藉著主打歌高唱成長宣言，鼓勵大家勇敢逐夢。

新專輯《美麗舊世界》是李芷婷以她對世界變化所看所想、透過創作所表達的心聲，更是她這3年歷經簽約，以及歌唱比賽的成長體悟。她提到，參與歌唱賽後的收穫超乎她想像，除了喜悅外，成名背後所扛的酸言酸語也非一般人所能想像，舉凡攻擊長相說她頭髮眉毛醜，到批評「唱歌沒感情很無聊」，讓她剛開始有段時間天天哭，後來除了靠著健身紓解壓力外，天生個性天然呆的她，自認記憶力不好有「秒忘」的功力，笑說：「我媽把我生的很粗線條，所以看完酸民的留言，隔天就會記不起來我到底因為什麼在難過了！」

▲李芷婷去年奪下《中國好聲音2019》總決賽季軍。（圖／唯有音樂提供）

▲王力宏（左）非常讚賞李芷婷的歌聲。（圖／唯有音樂提供）

李芷婷從小就對於當歌手充滿憧憬及夢想，後來為了參加好聲音比賽甚至決定休學圓夢，讓原本期待她完成學業的爸媽，一度不諒解險釀家庭革命，儘管在總決賽的舞台上讓在現場觀賽的爸爸舉起大拇指按讚，但比賽後原以為李芷婷要復學的李爸李媽，卻看著女兒為了決心衝刺歌唱夢上台北培訓，讓李芷婷在訓練期間每天與爸媽吵架。回憶起那段往事，李芷婷表示：「其實休學不是吵架的主因，而是爸媽原本是不贊成我走歌手這行，擔心我太冒險而受傷，希望我念完護理科好好當個護士，把唱歌當業餘。當初會想要休學，單純是因為時間不夠用課業一落千丈，身體也被搞壞，參加完比賽後就覺得唱歌才是我想走的路，加上經紀公司成功說服爸媽給我一年時間，決定讓我好好衝刺歌唱夢！」