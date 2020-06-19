男星無奈被邊緣　森林「一缺三」打麻將

玖壹壹推出最新單曲《邊緣人》，以年輕人使用網路議題作為發想，使用網路用語「邊緣人」作為創作靈感，最終目地是希望每一位都能關心你身旁的好朋友，而不是因為不喜歡而排斥相處，讓他獨自一人享受孤單人生。聊到「邊緣」症狀，洋蔥自認最容易被邊緣，常常做自己而自動消失另類隱形；健志則是出去玩的時候，因為認真體驗就忘記還有同行的人，沈浸在自我的世界裡，自動邊緣化。

集結每個人對於邊緣不同的定義，3位團員也分享對於「邊緣人」的想法，

MV

拍攝則選在南投營區取景，呼應邊緣人主題，導演設計三人各自有不同獨處橋段，與森林孤寂感有另類的相襯，洋蔥是一人在森林裡放風箏、春風則是「一缺三」獨自在森林裡打麻將、健志則是獨自坐在馬桶上對嘴哼唱。

▲玖壹壹分享各自的邊緣事蹟。（圖／混血兒娛樂提供）