租到「燒炭自殺」房子　女星竟聞到燒焦味！

首次出演電影的女星陳天仁，在新片《驚夢49天》裡，從清純學生到怨氣衝天的紅衣女鬼，極端的角色反差，讓她大喊過足戲癮！

陳天仁在片中不僅要扮鬼，還遭受性侵，但她竟意外開心的表示，強暴戲的合作演員楊志龍，不僅經驗十足更是大學學長，對方紳士般的保護，讓她完全放膽發揮，唯一的抱怨是床鋪上的灰塵，讓她一直過敏，現場頻呼「好癢！」

▲陳天仁（右）在片中遭性侵厭世成厲鬼。（圖／原創娛樂）

陳天仁也表示，學生時期的撞鬼經驗，讓她更能掌握當鬼的恐怖感，曾不小心租到前房客燒炭自殺的房子，膽大的她當時對時常聞到的燒焦味不以為意，直到有一次親眼目睹人形黑影從眼前消失，那份透心涼的顫慄感，即使到現在一想到，都忍不住發抖。

▲片中也有觀落陰劇情。（圖／原創娛樂）

為力求逼真到位的劇本，《驚夢49天》編劇潘志遠曾親身體驗「觀落陰」，本身就對超自然現象，一直保持高度興趣的他提到，觀落陰很像是一種集體的催眠，單調的木魚聲配上咒語吟誦，神志容易陷入恍惚，而整個過程，與其說是到鬼屋探險體驗驚悚刺激，反而更像是在陽間看著Discovery 頻道，抱著一份期待跟渴求答案的心情，進入了一段不同空間的旅程。