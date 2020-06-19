木村拓哉當保鏢不要命　「手插開瓶器」把血當紅酒

日本男神木村拓哉主演的日劇《BG 終極保鏢2》原定4月首播，受疫情影響暫緩停工，直至本月初才復拍，時隔2個月終於在昨（18日）日開播，第一集就拿下平均收視率17％，瞬間最高更達21.3％，比上一季首集平均收視率15.7％還亮眼。
以下些微劇透，慎入！
該劇第一集緊張刺激，保鏢木村拓哉為保護雇主展現敏捷身手，徒手擋下攻擊、手臂被開瓶器插入，不喊痛更自嘲：「這個拔出來，不知道會不會流出美味的紅酒？」；他還為了雇主，被反鎖在研究室差點被凍死，儘管如此仍為對方取暖，幽默說：「因為保鏢費用還沒收到！」模樣十分帥氣。
該劇邀來弘中綾香客串演出，談到跟男神首次合作，弘中綾香大讚木村拓哉氣場非常強大；之後還有「AKB48」前成員川榮李奈客串飾演盲眼鋼琴家，女神卡司接力登場，令觀眾更加期待。《BG 終極保鏢2》6月19日起，每週五在friDay影音、KKTV播出，20日起，每週六晚間10點在緯來日本台電視首播。
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