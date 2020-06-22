宣傳手法別出心裁！「台灣電影行銷獎」10部作品成亮點

「台北電影節」期盼能鼓勵成就一部好作品的每個環節，因此2019年起特別設立會外賽「台灣電影行銷獎」，希望喚起產業對電影行銷的重視與人才養成。今年也有10部電影入圍，無論類型、風格都各有特色，宣傳手法也別出心裁。

今年10部入圍作品類型各異，恐怖片型有《返校》與《女鬼橋》，一個改編自熱門遊戲，一個取材校園鬼故事，兩部電影都徹底利用這些優勢傳散口碑；導演趙德胤挑戰驚悚敘事手法的《灼人秘密》，從入圍坎城影展就備受矚目；《大餓》則顛覆女性與性別的身體認知，預告片與海報皆有亮點；黑色幽默的《第九分局》、《江湖無難事》，兩部作品在行銷上都有開放且新穎的嘗試；林暐恆（阿Ken）首次執導筒的《練愛iNG》，從前導短片就引起注目，並集結他演藝圈多年人脈，透過豪華卡司製造話題。

▲▼《返校》（上圖）和《灼人秘密》（下圖）宣傳都很有亮點。（圖／台北電影節）

紀錄片則有導演蔡明亮獲「台北電影獎」最佳紀錄片的《你的臉》與短片《光》，蔡明亮獨有的個人魅力，是他的作品在行銷上最難以取代且珍貴的地方；《我們的青春，在台灣》，主打一般會盡量避開的政治議題，反而成功吸引目標族群；《出發》完整記錄台灣極地超馬選手陳彥博，十年來的奮鬥歷程，熱血不放棄的精神感動不少觀眾。

這10部極具創意和代表性的作品，最後將由決選評審選出「最佳海報」、「最佳預告片」及「最佳電影行銷」，並於7月10日「台北電影獎」入圍酒會公布並頒發獎項。