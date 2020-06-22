劉品言化身「驚世惡媳」　嘲諷婆婆讓她睡儲藏室

《我的婆婆怎麼那麼可愛》繼前兩週首播收視開紅盤後，上周收視狂飆1.99晉升全台收視第二。上週鍾欣凌許願收視破2.87要去加州，Darren搞笑說疫情改蘆洲。而今鍾欣凌在得知收視喜訊後已積極在籌備蘆洲行程，製作人陳慧玲則笑說：「我們與『2』的距離，就只差那0.01了。很期待鍾欣凌揪團帶大家『出國』去蘆洲玩！」

▲楊銘威（左起）、蘇晏霈、製作人陳慧玲、鍾欣凌、導演鄧安寧、詹宛儒提前慶祝端午節。（圖 / 公視提供）

導演鄧安寧預告：「端午連假將會有特別客串曾國城，劇中粉墨登場飾演《誰來晚餐》嘉賓，突襲婆婆一家人，千萬不能錯過！」日前特地回到拍攝劇中鍾欣凌經營的「珍賀齋」老餅店位於宜蘭五結的場景，鄉親粉絲也熱情地回送親手包的粽子，預祝《我的婆婆》收視率一路長紅「包中」冠軍。

▲曾國城（左）客串《我的婆婆》下周登場。（圖 / 公視提供）

本週登場的大媳婦佳純（劉品言 飾）與婆婆彩香（鍾欣凌 飾）的婆媳鬥法，劇中飾演長男媳婦的劉品言，對婆婆暫居家中不以為然，刻意將婆婆關在儲藏室裡，講話又直接、對婆婆很嗆！劉品言笑說：「原本覺得劇中的佳純不太討喜，但播出後發現觀眾好像都可以接受，看來我成功開拓了另一條戲路。」

▲劉品言（左）不滿婆婆住進自己家。（圖 / 公視提供）

最新一集《我的婆婆》描述婆婆彩香（鍾欣凌 飾）在二兒子秉孝（王少偉 飾）家中，秉孝用盡方法試圖把媽媽彩香的錢騙來投資自己的事業，在秉孝得知無法騙取媽媽的錢財後，對彩香的態度180度大轉變，原先的豪華早餐換成稀飯配花生米、高級轎車代步變成走路搭公車，先前買來孝敬彩香的開銷也全要彩香自行買單。彩香在受盡委屈之下選擇轉戰大兒子秉忠（Darren邱偉凱 飾）家中，但與大媳婦佳純（劉品言 飾）格格不入，連孫子們都不太理她，彩香利用媳婦家現有食材做了拿手雞蛋糕想給孫子吃，佳純一口回絕：「我們家有在控管糖份澱粉，這吃了只會變胖變笨。」