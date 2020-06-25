回憶殺！「經典偶像劇女主角」她奪冠：感謝大家不曾遺忘

▲《流星花園》紅遍全亞洲。（圖 / 翻攝大S微博）

▲《流星花園》捧紅F4、大S（左）。（圖 / 翻攝電影通緝令微博）

13.64，陸續有韓國、泰國、日本、大陸改編翻拍，火紅程度可想而知。

▲《命中注定我愛你》創台灣偶像劇收視率新高。（圖 / 翻攝TTV.com）

▲阮經天（左）、陳喬恩因此爆紅。（圖 / 翻攝台劇經典微博）

第二名：《犀利人妻》隋棠

「

想要捍衛愛情，別當善男信女

」是《犀利人妻》經典標語。劇中隋棠飾演家庭主婦謝安真，為了家庭任勞任怨，卻沒想到破壞自己家庭的竟是表妹薇恩，離了婚、沒老公依靠的她出門工作，過全新生活。最後薇恩和瑞凡分手，回頭再找安真，而安真的經典台詞「可是瑞凡，我回不去了。」也因此紅遍全台灣；感情中的第三者被稱之為「小三」，也是從該劇源起。

▲《犀利人妻》在當時造成風潮。（圖 / 翻攝犀利人妻臉書）

▲「可是瑞凡，我回不去了」經典台詞流傳至今。（圖 / 翻攝犀利人妻臉書）

第一名：《我可能不會愛你》林依晨

林依晨在劇中飾演程又青，與陳柏霖飾演的李大仁相識10多年，兩人總是把對方當成好朋友，過程中兩人都有交往對象，繞一圈卻發現「原來那個人早就在身邊，默默地守護著

程又青、李大仁」也因此成為另一種代名詞，被用來形容為「特別的朋友

▲《我可能不會愛你》劇中角色令人印象深刻。（圖 / 翻攝我可能不會愛你臉書）

林依晨從《十八歲的約定》展露頭角後，陸續接演《我的秘密花園》、《惡劇作之吻》和《我可能不會愛你》都讓她備受外界矚目。這回林依晨憑著逾四成票數，奪下偶像劇最經典女主角角色冠軍，她表示：「真的很感謝大家的的喜愛與不曾遺忘，一個近10年前的角色，能獲得大家這樣的支持，也算是表演生涯中一個難忘而感恩的回憶了。」

▲林依晨憑本劇奪下第二座金鐘獎最佳女主角。（圖 / 翻攝我可能不會愛你臉書）

台灣偶像劇要從2001年《流星花園》說起了，當時捧紅團體F4，也在台灣掀起偶像劇風潮，之後的《MVP情人》、《西街少年》、《海派甜心》，到近年討論度極高的《命中注定我愛你》、《犀利人妻》等作品，《NOWnews今日新聞》帶您回味這些經典作品，到底誰才是觀眾心中最經典的女主角呢？當年大S在劇中飾演杉菜時才24歲，臉蛋稚嫩擁有鄰家女孩氣質，感情線交錯在花澤類、道明寺間，也因為大S完整詮釋平凡女孩生活，不只因此劇紅遍全亞洲，還入圍金鐘獎最佳女主角。而她也因為這部戲與周渝民相識，兩人再度合作《戰神》時，一度擦出火花進而交往。該劇將陳喬恩、阮經天推向演藝事業高峰，陳喬恩在劇中飾演「便利貼女孩」陳欣怡，同事交代她的事都樂意幫忙，卻因為誤打誤撞認識企業小開紀存希，改變了她的人生。當時創下偶像劇收視率新高紀錄」，而劇中角色「」。