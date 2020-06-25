專訪／林采欣歷經起伏　看淡成就「認命也不認命」

很多人在一起很踏實，

▲林采欣談出道以來的經歷。（圖／記者陳明安攝,2020.06.09）

▲林采欣的歌手路歷經多次起起伏伏。（圖／華納音樂提供）

▲林采欣不埋怨所有經歷過的難關、考驗。（圖／華納音樂提供）

▲林采欣堅持歌手路，從未後悔。（圖／記者陳明安攝,2020.06.09）

歌手林采欣於近來推出新專輯《永興行》，專輯收錄10首歌曲中，就有9首是出自她自己的創作，每一首曲風都不一樣，卻同樣都帶著林采欣特有的味道。回顧她的演藝路，其實不能算是順遂，從最早的培訓歌手，到女團Roomie，經歷團體解散，再回到一個人闖蕩，看盡了起伏，卻唯獨對於走上歌手之路沒有任何後悔。說起每個階段的感受，林采欣笑說，每段心境都不太一樣，10幾歲的時候是個人、儲備歌手，當啦啦隊的時候已經在寫歌了，剛好遇到很好的機會進入女團，「那時候就感覺我有夥伴了！有安心感可以互相依靠，剛解散的時候有點慌張也很無奈，想說這麼努力了，怎麼還是要解散。」說起當年，林采欣陷入了回憶中，她開玩笑的說，每次都以為自己要紅了的時候，沒想到竟然沒有，就像在女團時期，跳舞唱歌樣樣來，連排舞都自己排，「那時候我覺得可以（紅），而且又有資金，我就想不得了了，機會來了，一定能一戰成名，結果......就還好。」而女團解散後，林采欣又回到了個人活動，一夕間她又要一個人琢磨所有事情，一個人努力，甚至跑去參與了歌唱節目，從上萬人海選，到上百人，晉級到了前20強，最後落在第13名，她坦言去比賽的時候，又感覺到應該會不得了，怎麼知道又是還好，但她知足的告訴自己：「選秀節目太多，很容易被淹沒掉，因為會有更有話題的人出來。」她也慶幸地表示，至少做每件事都有留下足跡。林采欣透露，也許是因為這樣的情況反反覆覆太多次，讓她的心臟越來越大顆，「以前我夢想，在我25歲的時候就紅了，但會不會老天爺怕我這樣就開始懶惰，所以才要我多磨練。」最後她吐了一口氣，堅定的說：「我就是一個認命，卻也不認命的人。」說著這席話的她，語氣沒有預料的中埋怨或是憤恨，只有淡如水的平淡，但不知道為什麼，卻意外讓人心疼。而人生面臨過這麼多的浪潮，情緒來了，一定會感到悲傷、生氣，林采欣被問到會怎麼發洩，她表示小時候就是很戲劇化地捶床爆哭，怨恨天、埋怨地，但隨著年紀增長，她漸漸的忘了痛，「心態慢慢越來越好、越來越堅強，以前怨嘆，『我又不差！怎麼總是這樣對我啊！』」也會告訴自己，努力、善良都是應該，不夠好就多琢磨自己。林采欣轉化所有的負能量，把所有的精力都投入在最愛的音樂事業中，對她來說，這世界沒有公不公平，只在於有沒有機緣。也許，一切都只是時機未到，而演藝路漫漫，林采欣堅定的目光就是她走在這條路上最耀眼的燈。