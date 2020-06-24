溫昇豪試鏡《流星花園》被刷掉　曝背後原因：少兩公分

溫昇豪昨（23）日出席2020時尚客家服飾設計競賽記者會，最推崇客家人「硬頸」、「堅忍不拔」、「不屈不撓」精神，他本人也貫徹「客家精神」，10年前就萌生想當製作人的念頭，經過這些年來的籌備、培養，現在水到渠成，目前正和合夥人開發劇本，手上現在有一個醫療題材、體育題材的劇本在進行。





被問到有沒有在演藝圈受挫，堅持到底的經驗分享，他透露，當年他身高178公分，參加《流星花園》演員徵選，人家要標準180公分，溫昇豪不幸落選，日前他和該劇製作人柴智屏一起吃飯聊起此事，他笑說，「這就是不屈不饒，堅持到底的精神。」不到最後不知道誰是贏家。



▲溫昇豪（中）和伊林名模一同出席。（圖 / 桃園市客家文化基金會提供 ） 日常生活中，溫昇豪也秉持著「惜食」珍惜食物資源，在外用餐如果東西沒吃完，他一定會打包，生活中也教育女兒不要浪費食物，「他兩歲的時候就看過飢餓三十的影片，讓她知道珍惜食物的概念。」隋棠最近宣揚的《蝴蝶朵朵》兒童「性侵害」防治活動，問到溫昇豪平時如何教育女兒，他表示，和女兒無話不談，「我從小就教她要保護自己，不管任何人，或親戚、熟人的碰觸，只要她覺得不舒服，都要表達出來。」



▲溫昇豪透露自己曾在《流星花園》徵選刷掉。（圖 / 桃園市客家文化基金會提供 ） 因為疫情關係，暫停海外工作，溫昇豪多了許多陪伴家人的時間，但這段期間他也沒閒著，公視《火神的眼淚》殺青後，除了讀新戲劇本，以及籌畫自製新戲，另外接拍知名刮鬍刀廣告，7月將播出，其他還有包括廣告及形象影片將陸續推出。



