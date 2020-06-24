超喜歡「天后頭銜」　蔡琴坦言：我也需要被稱讚

許久沒出現在電視機前與觀眾見面的蔡琴，日前現身公視《音樂萬萬歲4》一連帶來多首好歌，排解大家疫情期間鬱悶的心情。開場怕大家不相信，蔡琴打趣地說：「我是貨真價實的蔡琴喔！」以演唱會規格精心策畫了這次演出，推出讓人意想不到的心頭好歌單「你絕對猜不到，但一定聽過的歌。」另外《一生都給你》這首代表她走過40年歌唱生涯的歌曲，更是蔡琴首次在台灣電視節目上演唱。
歌壇天后蔡琴出道40年，唱過無數經典好歌。主持人馬世芳介紹蔡琴出場時，表示她不需要天后或女神的封號，只要講出她的名字大家都會心頭一暖，蔡琴卻俏皮制止：「馬世芳把我講得太清高了，我非常喜歡，我也需要被稱讚。」
疫情期間，蔡琴心繫歌迷，想為大家做點什麼，「我覺得最棒的還是用我的歌聲。」她也大讚《音樂萬萬歲4》是精緻做音樂的節目，「我一收到邀請，二話不說，馬上就答應了。」還請製作單位不要有壓力，「不要把我當大牌看，大牌是觀眾，如果你們認為我是大牌，疫情期間就應該要多出現，給大家安定，安慰的感覺。」
自疫情爆發後蔡琴鮮少出門，但在家裡也沒閒著，本身是影癡的她表示，以前演出比較多，也在乎品質，所以花很多時間在演唱會的籌備上，而今利用這段待在家裡的時間，大大滿足了她旺盛的求知慾，看了許多好片，對紀錄片特別有興趣的她，特別喜歡人文、科學、歷史相關的題材，無時無刻精進自己，希望讓觀眾看到更好的蔡琴。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。