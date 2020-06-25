鯰魚哥對戲潘慧如有好感　坦言「跟姊姊演很舒服」

▲三人各自做香包。（圖 / TVBS提供）

▲鯰魚哥（左起）、勵政達、梁瀚名挑戰做香包。（圖 / TVBS提供）

梁瀚名、鯰魚哥、勵政達戲外再度合體，親手做可愛香包想送給《女力報到最佳拍檔》的忠實觀眾，製作過程中三人不斷鬥嘴，鯰魚哥分享起先前划龍舟的過程，自爆一度翻覆落水，險象環生。另外聊到立蛋，他與梁瀚名現場大開黃腔，聊天尺度沒有極限，鯰魚哥甚至透露與潘慧如對戲特別有感覺，肖想關係更進一步，讓他能當上梁瀚名的「姊夫」。鯰魚哥透露自己很愛過端午節，吃肉粽也沒在客氣，「我曾經吃過一袋十二顆，隔天就便祕了。」至於划龍舟，他曾代表學校去跟消防隊的PK，「最難的就是培養默契，划龍舟大家會聽到『咚』的聲音才划，有一次我才聽到三聲而已就翻船，因為大家的槳都不一致，有的人打水花，有的人被槳打到臉，真的很痛。」去年端午節鯰魚哥與當時劇中配對的鄭亞玩立蛋，留下不少回憶，他說：「去年我跟鄭亞PK立蛋，她一次給我立六顆，太扯了，後來還好我多出她『兩顆』。」梁瀚名聽出鯰魚哥開黃腔，笑說：「喔對，你有八顆。」鯰魚哥反過來裝嚴肅：「你不要亂講好不好，我經紀人都翻白眼了，你們可不可以正經一點。」鯰魚哥少了鄭亞的陪伴，劇中感情線發展受到關注，他說：「最近很多粉絲說姊姊（潘慧如）是不是喜歡我？」梁瀚名秒答：「不可能，我絕對不要這樣的姊夫。」鯰魚哥賣力推銷自己：「我覺得這樣的姊夫不錯啊，可以啦！」不過鯰魚哥並未因此作罷，他說起跟潘慧如對戲的過程，「我跟她（潘慧如）演都要演出一個很害怕的樣子，可是那個感覺就非常好，不知道為什麼我跟姊姊演就比較有想法。」梁瀚名問：「是嗎？」鯰魚哥強調：「對啊，是愛的想法，我覺得跟姊姊演很舒服，她也會丟東西給我們，我覺得這還滿厲害的，本來以為慧如姊的節奏我們會很難掌握，殊不知她很愛玩，要玩就一起玩。」