田馥甄巡迴演唱會開跑　坦言：心情就像新生入學

隨著新型冠狀病毒肺炎疫情趨緩，全民進入防疫新生活，田馥甄（Hebe）今（25）日正式宣告展開全新巡演全球人壽《田馥甄一一巡迴演唱會》，首站就將在9月25、26、27日於台北小巨蛋開跑，門票7月11日早上11點在拓元售票系統開賣。對此田馥甄形容心情就像新生入學，充滿未知好奇和一點緊張，而呼應9月開學季，演唱會也如同新生訓練一般，將在既熟悉又陌生的期待中展開。
今年是田馥甄個人身分出道的第10年，她睽違了近4年、第3度站上台北小巨蛋的舞台，把首站這極具意義的演出獻給了台北樂迷。演唱會主題「一一」則吊足胃口，引起樂迷熱烈討論，目前官方僅釋出一張前導視覺照，只見田馥甄戴著一頂極大的帽子，「蓋頭蓋臉」把她臉部幾乎全遮住了，透過暈眩迷幻的灰黑色調，呈現了強烈的神秘感。
因為疫情導致今年許多大型活動延期，田馥甄開唱消息沸沸揚揚，多次引發媒體們報導揣測，在相關資訊發布後勢必引發搶票大戰，粉絲們把目標鎖定這33000張門票。因應疫情需配合政府機關相關規定，田馥甄所屬的何樂音樂表示：「購票細節與相關配套措施之後將一一公布，請密切鎖定田馥甄與何樂音樂官方社群、拓元售票系統。」
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