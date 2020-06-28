丁國琳素顏直播亂亂賣　5分鐘慘賠10幾萬：我就是任性

▲丁國琳有獨樹一格的直播風格。（圖 / 記者林柏年攝）

▲丁國琳（中）素顏直播也無所謂。（圖 / 記者林柏年攝）

▲阿布（左起）、丁國琳、林佑星是築地市場小股東。（圖 / 記者薛羽彤攝）

丁國琳、林佑星、阿布今（28）日出席海鮮市場開幕活動，三人身為小股東也親身投入直播圈叫賣，丁國琳首次接觸直播，照著不按牌理出牌的個性，是三人中直播人數最高的，該怎麼賣、價格如何都由她說了算：「我叫娘娘，我最大，我開心就好！」丁國琳有次直播遲到，最後跛著腳進來，她透露在停車場不小心被汽車輾到腳，骨頭裂傷每天打針治療。還因為吃海鮮過敏，臉上起紅疹素顏直播，也沒影響業績，自信滿滿的說素顏大家也都認得出來，更有一次業績破百萬，「大家喜歡看我亂賣，他們不在乎我素顏。」不按牌理出牌，還把一隻88元賣成兩隻88元！丁國琳透露自己看錯小編給的指示賣錯價格，5分鐘內觀眾下單踴躍，害老闆賠了10幾萬元，被問到有沒有幫忙補貼，她裝傻表示「沒有，沒辦法啊，你寫得讓我誤會。」而老闆也愛她這種任性的個性，「我就是耍任性！」她透露自己再賣也沒多久，之後要開始拍電影、八點檔，「要珍惜我在的時光，才能亂亂賣！」丁國琳除了素顏上陣、價格亂亂賣之外，還有次跟網友對槓起來，讓直播人數衝破2000人，因為該網友不斷問重複問題，蓄意來挑釁、刷存在感，丁國琳忍不住先自認修養不好，隨後開始砲轟，網友最後也消失，直播觀看人數意外暴增，林佑星跟阿布笑說一直在想讓丁國琳生氣的方法，以此增加業績。