7月財運大爆棚的5星座出爐！「它」有望獲得意外之財

2020 上半年已經告一段落，緊接著 7 月將到來，你還在為錢發愁嗎？根據《靈匣網》報導，7 月份有「 5 星座」財運大爆棚，對這些星座而言，賺錢其實是很容易的事！究竟是哪些星座財運如此旺盛呢？快一起來看看吧！

處女座

處女座的財富運勢在 7 月比較穩定，7 月中旬時會有微微的提升，到了 7 月底，財富運出現爆炸式的漲幅，不僅正財收入大大增長，偏財運也不錯。而在金錢方面，沒有什麼需要擔憂的，日子過得稱心如意。若能節省一點，還可存下一筆錢。另外，比較驚喜的是，處女座在 7 月可能會因某個原因而得到一筆「意外之財」，可緩解近期較大的支出負擔。





射手座

射手座 7 月的財運很好，正在求職的射手，可以透過朋友介紹得到自己想要的工作，收入方面也頗為滿意，如果是自主創業，可能會因為貴人相助，獲得一筆難能可貴的創業資金，不過射手座要好好利用這筆創業資金，才能創造更大的財富值。職場中的射手座會因灰色收入而提升自己的財富指數，但要謹記的是灰色收入並不長久，所以射手還是得把力集中在如何提升自身能力上。（註：「灰色收入」即津貼以外的經濟收入，如：稿酬、兼職收入、專利轉讓費等。）





獅子座

獅子座 7 月財運旺到爆！在賺錢這種事情上，不需費什麼力就能達到自己預想的效果。職場中的獅子座，可能很多時候會有「錢難賺」的感慨，但總體來講，無形之中爆發出來的財運，一直在幫獅子增加收入，正職工作可能會出現一些困難，但偏財或兼職方面會有很多好消息，錢財將源源不斷地湧入獅子座的荷包，日子會過得很舒坦。





摩羯座

摩羯座 7 月的偏財方面會有許多好運氣，錢財在無意間流入摩羯座的荷包，一切來的很突然也很驚喜，對於周遭的人來說，這非常值得羨慕。不過，只有摩羯座知道自己為此付出了怎樣的努力，過去進行的投資在 7 月份會有所回報。建議摩羯座多學一些理財知識，不要過度期望財富上漲，這段時間，最重要的是學到的內容，財富上的收入是其次。





巨蟹座

巨蟹座在 7 月能明顯感覺到自己的財運回升，可能過去一段時間裡，財富出現許多問題，但進入 7 月份後，財運方面的好消息能緩解巨蟹座的財務危機。職場中的巨蟹座需要繼續努力工作，只要用心做事，就不愁沒錢賺，學到的東西越多，未來的財富也會提升越快。最大的財富收入其實來自貴人的幫助，如果巨蟹座能借助貴人力量，好好打拼一波，7 月份財富上的進步會非常明顯。（編輯：許苡晴）



