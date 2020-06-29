鍾欣凌節目上揭媳婦惡行　劉品言暴怒：講話不經大腦！　

《我的婆婆怎麼那麼可愛》上周播出最新一集，曾國城飾演《誰來晚餐》主持人，一到Darren、劉品言家就鬧肚子，一出場就超糗。曾國城說：「最感動的就是終於又看到這樣一部喜戲，這樣的編、導、演加上製作人，彷彿回當年到《草山春暉》拍攝的時候，就覺得一定要參與。」

▲曾國城客串《我的婆婆》。（圖／公視提供）

曾國城在2005年曾與導演鄧安寧、製作人陳慧玲、編劇溫怡惠合作金鐘劇《草山春暉》，製作人陳慧玲表示開拍前就設想好要邀請曾國城，本來擔心當紅主持人的時間難約到，但由於曾經合作的緣分加上一場小意外讓曾國城二話不說，一口答應參演《我的婆婆》，陳慧玲說：「有一次他不小心撞到我的車，我開玩笑說被老朋友撞一下沒什麼關係，記得來演我的戲就好，沒想到這次真的這麼阿莎力，連演出費都沒有問就一口答應了，很感謝老朋友的大力幫忙。」

▲曾國城（右）發現鍾欣凌被媳婦關在儲藏室。（圖／公視提供）

《我的婆婆》劇中王少偉與Darren兩人為媽媽鍾欣凌住誰家爭吵不休，不斷你一言我一語說「媽媽是我的」，拍攝時兩人因為太荒謬臉貼很近，只要一對視就笑場，副導演請兩人眼神錯開試圖解決，結果還是因為台詞太過搞笑而無法停止笑場NG至少8次，一旁的鍾欣凌也笑到被麻辣鍋嗆到。鍾欣凌為了讓自己看起來像是被辣到臉漲紅，而喝下導演準備的高粱酒，鍾欣凌表示：「平時沒有在喝高粱的，沒想到加上麻辣鍋的辣度一喝全身都是汗，還好沒有一喝就醉倒，姊姊有練過。」

▲Darren（左）、王少偉臉貼太近狂笑場。（圖／公視提供）

最新一集《我的婆婆》描述婆婆彩香（鍾欣凌 飾）在大兒子秉忠（Darren邱凱偉 飾）與大媳婦佳純（劉品言 飾）家遭嫌棄，佳純不願與婆婆彩香一起上節目《誰來晚餐》，認為婆婆會破壞摩登現代家庭的畫面，沒想到讓曾國城意外撞見被關在儲藏室的彩香，在節目上揭發媳婦的惡行，讓佳純超難堪，錄完影後甚至在婆婆面前對著老公大喊：「講話為什麼不經過大腦啊」！把婆婆罵出門。