武漢醫生爸「躺病床隔空助陣」　趙粵：我家人要拯救世界

WeTV《創造營2020》第三次順位發布，趙粵排名衝第一，她的爸爸是來自武漢抗疫第一線的醫生，趙爸爸躺在病床上為女兒錄製影片，一句「我們很想你啊」讓離家已一年的趙粵瞬間淚崩，「一直很擔心發生什麼事情，擔心他們有什麼事情瞞著我。」





得知爸爸在醫院調理身體後，趙粵十分著急，「希望爸爸身體能趕緊好起來，特別是一線的工作人員，希望能讓他們放假休息」，有許多參賽的女孩的家長現身力挺女兒，不過趙粵的父親卻只能用影片隔空替女兒助陣。「我家人要拯救世界」，趙粵曾經無法理解為什麼爸爸一定得是這個英雄，但直到能真正體會父親的工作後，才學會釋懷。



▲趙粵希望父親趕緊好起來。（圖／ WeTV提供） 趙粵頂著女團SNH48人氣選手光環參與比賽時，曾被批評能拿到較高名次是因為自己本來就可以做得到，不過她則反駁：「我一開始也是一無所有，有夢而已。」透露自己曾經迷茫過，會被別人看不見，但趙粵也透過幽默化解這些評論：「如果說我現在站在的位置很高的話，我之前公演曾站在青藏高原唱跳過，也滿艱辛的。」（編輯：侯家瑜）



▲趙粵透露自己曾經迷茫過。（圖／ WeTV提供