另一半就是離不開妳　林嘉欣曝10年「海闊天空」婚姻觀

金馬影后林嘉欣與導演老公袁劍偉結婚十年，育有兩女凱拉與蘇菲，一家四口和樂融融。她與丈夫情深意篤，曾說過：「直到現在都跟他有戀愛的感覺，還有說不完的話，我覺得這就是婚姻裡頭最幸福的事情。」日前，她宣傳新作《死因無可疑》再度被媒體問到婚姻生活，慷慨分享與丈夫的點點滴滴。





在《死因無可疑》裡頭，林嘉欣飾演一位跛腳、盲眼、嗜賭的中年婦女，對於身上的殘缺有著不自信，繼而導致「控制狂」人格，但現實生活中，林嘉欣不喜歡控制另一半，她鼓勵女性無論當了人母還是妻子，不要想著去控制一切，反而會有「海闊天空」之感。





「愛不是建立在信任，它的本體是『自己』，要懂得不斷進步跟學習，也要相信自己是有吸引力、魅力跟包容力的。」林嘉欣認為，關係裡頭擁有適度自由是很重要的，但自由不是出去玩樂應酬，而是要給彼此開放的空間一起學習跟進步，對任何事情敞開心房對話、相互尊重，「要有我們有四個人的時候，也要有一個人個體的時候。」





當一個人懂得追求進步，終身學習，自然就會在求知的過程中找到自信。





事實上，林嘉欣除了演戲，她也會畫畫跟寫作，曾經創作繪本，書裡深入淺出地探討性侵問題，呼籲小朋友掌握身體自主權；她學習陶藝，幾度捏陶到女兒都問她：「媽咪，妳是愛我還是愛陶土」。種種例子，均看出林嘉欣對生活與學習的熱情和愛。



▲林嘉欣熱愛學習。（圖／取自林嘉欣臉書）

幾年前專訪林嘉欣，她提過一句話讓筆者印象深刻，「要做一個好演員，就要讓自己時時刻刻保有『探索』的心。」映照她近期訪談，筆者恍然大悟：探索，不就也是學習的一種嗎？





不僅如此，林嘉欣對每一次的「探索」都是全神貫注。





繪畫，她畫到被找去出書，五度成為「法國五月」藝術節大使；陶藝，她可以投入到廢寢忘食，最近滑開臉書，都可以見到她詳細紀錄著自己的捏陶過程。此外，面對女人最重大的階段「母親」，林嘉欣同樣盡心盡力，生下女兒時旋即淡出演藝圈，直至大女兒凱拉2歲，她才恢復演戲。





暫離演藝圈的日子裡，林嘉欣堅持和女兒們相處時不看手機，和她們一起玩手作、桌遊和戶外運動，「我很珍惜她們所有的第一次，例如第一次爬行、第一次叫媽媽等，現在回想起來，時間過得真快，這些難忘的回憶是金錢買不到。同時，憑著這幾年的全天候陪伴，為我和女兒的親子關係打下穩固的基石，現在即使我再次投入工作，我們的關係並沒有因此而疏離。」





每一項興趣，每一個人生階段，她都是盡可能認真體驗，將過程的酸甜苦辣視為學習，讓丈夫袁劍偉都難掩欽佩，透露跟林嘉欣什麼都能聊，聽音樂、看畫展、戶外活動都可以，「她就是一個90分的另一半。」至於剩下的10分，袁劍偉也是留給自己，「我也想要跟我的團隊在一起。」





這對夫妻都給了彼此充分的自由，並將「自由」的時間拿來充實自己，矢志成為一個更美好、更愛世界的人。





現代人平常忙工作，回到家就想追劇耍廢，雖說沒什麼不好，畢竟追劇也是可以學習的。





但筆者認為，「學習」不只包含享受，也得涵蓋受挫和陣痛，然而我們在看電影、看劇時，多半都是「被動式」學習，若能偶爾搭配一些「主動式」的探索，和興趣相互進行磨合與調整，其實更能練習平心靜氣。





捏陶、畫畫、寫作、運動、學樂器、登山，甚至是當父母⋯⋯其實學習這些事物必然都會遇到卡關，而且很常會出現不耐煩、挫敗感極重的情緒，就像我很愛寫文章，但我也是常常會寫到「起笑」，覺得一直寫不好，時常會對寫下觀點的自己懷有不自信。





後來我發現，這就是所謂「探索」的過程，它就是要這樣。





你必須得經歷一些不安，最後才能慢慢摸出自己最理想的形狀，痛並快樂著。修煉耐性的過程中，它無形也會更幫助你經營人跟人之間的相處，其中也涵蓋了婚姻。





能優雅貫徹「終身學習」的夫妻檔，林嘉欣和袁健偉，筆者無疑是尊敬的，無論未來如何，希望他們幸福到老。



