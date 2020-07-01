前女神主播登山太猛　他嚇傻「根本男生」

前女神主播魏華萱近期發展極限體能生活，除了廣為人知的被封為「單車女神」、「三鐵甜心」之外，日前更在個人臉書粉絲團無預警推出，與種子音樂創辦人田定豐兩人共遊阿里山的歲月秘境「眠月線」影片。

▲魏華萱（右）與田定豐探險秘境。（圖／混種時代提供）