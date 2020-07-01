前女神主播登山太猛　他嚇傻「根本男生」

前女神主播魏華萱近期發展極限體能生活，除了廣為人知的被封為「單車女神」、「三鐵甜心」之外，日前更在個人臉書粉絲團無預警推出，與種子音樂創辦人田定豐兩人共遊阿里山的歲月秘境「眠月線」影片。
影片中兩人一身輕裝輕鬆深入近期在網路上爆紅的景點「阿里山眠月線」，中途行經內部坍塌的隧道，因隧道內過於潮濕及黑暗，魏華萱在攀爬途中單腳深陷潮濕泥堆，導致整個人差點跌坐在地，所幸當下及時被攙扶有驚無險。
針對此次的影片合作，魏華萱透露：「本來與豐哥就是會一起旅行的好朋友，某次聊天聊到我們彼此粉絲團的粉絲，因為疫情的關係，都不停在問我們台灣有哪些景點，然後聊一聊就覺得可以一起來推薦我們自己喜歡旅遊台灣的地方。」
而談到對於兩人旅行跟合作的擔心，田定豐打趣表示：「你們不要看小猴覺得她很甜美，她私底下根本是男生，同時被叫做三鐵女王跟單車女神，我一開始很怕他找我去參加路跑跟騎車。」而兩人也因最近新聞提到眠月線因遊客隨地便溺，讓封印秘境變成「大便之路」之外，更有遊客亂丟垃圾、塗鴉，兩人感慨的希望透過影片呼籲大家，一定要一起保護美麗的台灣。
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