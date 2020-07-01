張學友與羅美薇的30年婚約　「妳還是我心中的唯一」

▲張學友與羅美薇拍電影《痴心的我》認識。（圖／《痴心的我》劇照）

這幾個月婚變新聞頻傳，剛爆出一個佐佐木希，現在則出現了張清芳，讓人難免對「婚姻」產生失望。為了調解低潮氛圍，筆者來分享幸福的婚姻故事吧，今天聊聊張學友與羅美薇。

「歌神」張學友和老婆羅美薇相愛超過30年，羅美薇原本是演員，婚後逐漸淡出幕後，鮮少見到她的訪談，多數都得從老公張學友以及各家港媒爆料中獲知。





只不過，當筆者上網搜尋「羅美薇」，都會看到幾個關鍵詞如「潔癖」、「管很嚴」、「對子女教育嚴苛」、「神經質」等較為負面的形容詞。甚至，筆者還看到一則新聞，寫著羅美薇太愛乾淨，3年內解僱21名菲傭，結果變成菲律賓政府的黑名單。





張學友承認，羅美薇個性和他非常不同，但正是因為夠愛，他還是想要為婚姻盡心盡力，「目前為止，做羅美薇的老公，我只有 60 分；做爸爸我有 70 分，所以我決定將重心放在家庭。假如再有人干擾我的計畫，我會義無反顧地退出演藝圈。」





有些關係好似「宿世因緣」，今生只要看一眼，就篤定對方是跟自己走一輩子的伴侶。



▲張學友與羅美薇拍電影《痴心的我》認識。（圖／《痴心的我》劇照）

1986年，張學友拍攝電影《痴心的我》，那是他第一次見到羅美薇，當時雙方正在拍攝定裝照，導演要兩人互看，多年後羅美薇表示：「抬頭的一剎那，我們都臉紅了，大家都忍不住低頭，轉身走開。那時候大概知道什麼叫觸電。」不久後，兩人便宣布交往。





當時的張學友，事業發展並沒有羅美薇那般的順利，一度陷入沉淪，整天與酒為伴，讓羅美薇對他很是失望。再來，羅美薇自小父母離婚，由奶奶一路養大，使她對感情沒有安全感，讓張學友感受相當大的壓力，遂決定分手。





回憶那段分手往事，張學友直言：「我和她最大的問題是性格不合。她很需要安全感。需要別人保護，要放很多時間在她身上，但我太忙，暫時還不可能這樣子陪她。我們見面最常吵架的就是一些沒必要的小事，吵多了自然傷感情。」





最後張學友想通了，他發現羅美薇就算沒有安全感，可是她的生活規律、交友圈單純，每天都會堅持慢跑，不管雨下多大，戴上帽子就出門跑步了，不僅如此，她喜歡在家烹飪、做家務，且是「發自內心」喜歡做這件事，恰好和自己互補。



▲羅美薇當年名氣不輸周慧敏與王祖賢。（圖／電影《情人知己》劇照）

復合之後，張學友事業逐漸爬升，為讓張學友無後顧之憂，羅美薇放棄了原來屬於自己的榮耀、轉戰幕後。





張學友說：「她是一個很好的女孩子，我始終找不到可以替代她的人。我依然愛著她，既然仍愛著她，我是不可能愛別人的」。1996 年，二人結束10年愛情長跑，於英國註冊結婚。





1999年，世界小行星協會請張學友為一顆小行星命名，他便以老婆的英文名字May命名，在他的眼裡，羅美薇就是輝夜裡最特別的那顆星星；他親自作詞譜曲，寫了一首粵語歌《講你知》獻給羅美薇，裡頭寫著：「我願意用我的十年，換來與妳相處十天」。





張學友與羅美薇堅定的愛情，連詞神林夕都很有感，寫下《妳的名字我的姓氏》送給他們當結婚禮物。





婚後，羅美薇很愛做家事，確實患有潔癖，張學友為此長期陪妻子去看心理醫生。為了多跟妻兒相處，張學友也盡量不安排離家太久的工作，拒絕央視春晚的邀約，只是為了想在家裡吃團圓飯。





誰不希望能遇到靈魂伴侶？最好對方跟自己的差異性不要太大，跟自己不要有太多磨合。





可是，當讀完張學友與羅美薇的婚姻故事後，筆者發現：我們不可能找到與自己完全適合的人，世界上也不存在什麼「磨合度比較小」的人。如果一方只顧一昧做自己，那麼不管雙方磨合程度大或小，最終結果都還是一樣，必然走上分離道路。



▲張學友與羅美薇拍電影《痴心的我》認識。（圖／《痴心的我》劇照）

羅美薇的缺點很明顯，就是「安全感不足」，張學友相當明白，這也是他一開始無法適應、選擇分手的原因之一。





然而，每個人在感情中的盲點都不同，有的人是自私、有的人是懶惰、有的人是現實，有的人則像羅美薇一樣不安全感。興許是繞了一圈，張學友才慢慢體認到，除了自己深愛羅美薇，還有跟其他缺陷比起來，他更能接受「不安全感」這個選項，也有自信能給得起對方安全感。





一段關係之所以維持長久仍然濃情蜜意，基本上都是雙方很清楚彼此的缺陷，還是願意敞開心房包容，而且真心認為「這沒什麼，我剛好可以補足」。





相對地，羅美薇必然也能補強張學友性格上的某些缺點，才能讓他心甘情願地說出「我不能沒有她」這句話。





維繫婚姻確實不簡單，不只得清楚認知彼此的缺點，仍然心甘情願與對方互補，還要時刻提醒自己看著對方的優點、不忘初心。陳綺貞不是說過「懂得愛人，才是大人」嗎？期盼我們都能在關係裡頭，為了自己著想之餘，也能騰出一些空間為對方想。



