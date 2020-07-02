自爆和養女「相互取悅、玩得很刺激」　吉他手遭樂團開除

大陸搖滾樂團「野外合作社」自南京發跡，微博擁有近10萬追蹤數，人氣不俗，不料，團中的吉他手劉遙日前公開發文，描述和自己的養女「每天相互取悅、玩得很刺激」，疑似戀童癖的發言遭輿論撻伐，後又爆出公然性騷擾15歲女演員，官方昨（1日）發書面聲明鄭重道歉，「樂隊全員一致決定開除劉遙」。
劉遙上月10號的PO文寫著，「我的女兒是養女...我和養女感情很好，我們每天相互取悅，玩得很刺激，那些事還是不要在這裡說了」，28日他再發文，Tag一名15歲女星說，「你的表演令我興奮...有沒有興趣學音樂？我是一位大師，我願意手把手教你，記得穿校服來找我」，不倫及輕浮的言論被網友罵翻。
野外合作社30日先是發文與劉遙切割，指對方失聯中，必須找到人再對外說明，隔日再度發布一份5點聲明，強調不認同劉遙的言論，「他的言論折現出的價值觀觸及了『人』的底線。人神共憤，不可原諒，樂隊全員一致決定開除劉遙，希望他以此為鑒，盡快醒悟。」（編輯：楊穎軒）
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