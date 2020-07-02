是你嗎？「7大血型的星座」財運旺到爆！天生具備發財命

發財，光是用想的就覺得超爽啊！可現實總是口袋一摸，幻想就破滅的無影無蹤，不過也或許只是時機未到啦！想知道你到底有沒有發財的命嗎？趕快來看看《科技紫微網》的「天生財富命」名單中有沒有你吧！





NO.1 獅子座 O 型血





你運氣絕佳，財運亨通，往往不費吹灰之力財源便滾滾而來，真是擋也擋不住。由於你人品不錯，在籌措資金時常能獲得朋友的贊助，但你的儲蓄觀念淡薄，所賺的錢總是迅速花光，而且你即使要借錢生活，也會愉快地到處遊玩，後續再拼命工作來填補虧空。建議不要只想賺大錢，小錢也應好好珍惜。





NO.2 金牛座 O 型血





O 型金牛座的你，財運可說是得天獨厚！雖然無法在短期內順利賺進大把鈔票，但你擅長積蓄。O 型金牛座的你如果在順利的情形下，到了中年將能擁有相當的財富，因為你很懂得深謀遠慮、未雨綢繆。你需要旁人時時刻刻提醒你金錢的重要性，不過，你千萬不要一聽說有利可圖，就慌慌忙忙插上一腳。





NO.3 白羊座 AB 型血





你的財運非常棒，一方面是你的理財觀念不錯，另一方面，你總是善於抓住賺錢的機會，比別人搶先一步，所以你的生活很少有窮困潦倒的情況發生。你不會為了金錢而終日辛苦奔波，也不可能日進斗金，財運總是能維持在平衡的水準。要你一分一毫辛苦地存錢是不太可能的事，因為吝嗇、不乾脆的作風有違你的本性，你喜歡在眾人面前充當闊佬，搶著付錢，交際應酬的開銷占支出中的一大半。





NO.4 金牛座 B 型血





B 型血金牛座的你錢財運是相當旺盛的，經濟觀念佳，加上你有很強烈的賺錢慾望，不過你認為錢財乃身外之物，並不十分在意，而你要求生活安定平穩的性格，也讓你願意花費巨資購物，不過好險這舉動還不至於使你的生活陷入困境，只是成為大富翁的機會也大大降低了。你財運雖佳，但還是建議採取安全確實的增值方法喔！





NO.5 獅子座 A 型血





你的財運很棒，但是因為難以控制自己的購買慾和賭性，只要看到想買的東西或好吃的食物，無論價格再貴你都會買，導致你難以守住錢財，再多的財富也會轉眼成空。你最厭惡小心眼和吝嗇鬼這類的人，也不希望自己被看成是此類人，因此無形中養成用錢過分大方、任意浪費的不良習慣。





NO.6 天蠍座 O 型血





O 型天蠍座的你有相當不錯的財運，除了原本有固定收入外，你還會有遺產及賭博等意外之財的進帳。你花錢的方式也十分合理，對於未來總有一些防備心，因此你在金錢方面不必辛苦賣命，無論如何，基本生活資源不會匱乏，而且你對投資方面的膽量極大，很有魄力，幾乎無懈可擊，但要提醒你，在投資時必須多加思考唷！





NO.7 射手座 AB 型血





你的財運屬於極端型，要嘛大富大貴，要嘛窮困潦倒，對你而言，招財容易守財難！你的偏財運向來不錯，你可以憑藉靈活的手腕與高超的商場直覺，縱橫在國際市場或股票市場，賺取大筆鈔票。不過一擲千金的花錢習慣和好無自制力的花錢慾望，讓你總是很難守住口袋裡的鈔票，還得靠配偶或朋友的幫助才守得住錢財。（編輯：許苡晴）



