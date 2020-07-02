男星精蟲不足「終生不婚」　遇張娜拉想通了

▲劇中，張娜拉（前）跟高俊甜蜜相戀。（圖／愛奇藝台灣站）

▲高俊（左起）張娜拉、朴秉恩、鄭乾柱為《Oh My Baby》主要演員。（圖／愛奇藝台灣站）

韓劇《Oh My Baby》由高俊、張娜拉、朴秉恩、鄭乾柱主演，4人受訪透露因為劇本改變人生觀。該故事細膩描繪女性面對職場、愛情、婚姻及人生中的酸甜苦辣，有關未婚、想婚、已婚、頂客族或單身主義者等，不同族群所擁有的價值觀和立場一一呈現。39歲的張娜拉將同齡的女主角張夏莉心境詮釋的絲絲入扣，劇中台詞和遭遇讓觀眾又哭又笑，她受訪謙稱因劇本非常詳盡，自己只是努力將角色演好。劇中，高俊所飾演的攝影師韓理尚有精蟲不足困擾，與子宮內膜異位症、只有7％懷孕機會的張娜拉愛情千迴百轉，兩人為了「生子」吃盡苦頭。高俊拍攝前和角色一樣抱持單身不婚的念頭，透露這是一部令人重新省視自己的作品，察覺到不是不想結婚，而是深知自己會負責到底，反而先選擇「逃避」，透過演出改變了想法，現在覺得要是結了婚也會幸福生活。鄭乾柱是在場資歷最淺的演員，他感謝前輩們的照顧，也分享印象深刻的一場戲，就是和張娜拉前往健康檢查，照腳本安排要用力掐對方的臉，她則回敬踢他一腳，打鬧場面很有趣。飾演單親爸爸尹在英的朴秉恩，獨自扶養一歲不到的女兒，因失婚而天天穿運動服、喝酒度日，他為了連戲不清除孩子吐奶的痕跡，導致服裝散發出臭味，成為難忘的回憶。《Oh My Baby》本週五播出大結局，可至愛奇藝台灣站收看。