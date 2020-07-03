林宥嘉暖心幫癌症病患圓夢　升格「四寶爸」

7月1日生日的林宥嘉，今年一如往常低調慶生，只跟家人一起吃飯度過。雖然慶生低調，但是太太丁文琪準備的生日禮物卻是充滿驚喜，丁文琪透過慈善機構資助了兩位小朋友，

▲林宥嘉暖心代唱，幫癌症病患圓夢。（圖／翻攝林宥嘉臉書）

▲林宥嘉低調做公益過生日。（圖／翻攝林宥嘉臉書）

讓林宥嘉火速成為「四寶爸」。對於這份驚喜，林宥嘉表示：「這是一份很棒的禮物，我非常感動。很高興老婆和我有著一樣的想法，都想要趁我們有能力的時候，可以去幫助需要幫助的家庭和父母。」除了資助小朋友外，昨（2）日晚上林宥嘉在社群平台上突然發出一篇貼文，附帶一首新歌的影片，但並不是自己的新作品，而是幫一位癌症病患代為唱出他要留給子女的創作曲。林宥嘉在貼文中講述了這件事的始末，這位病人是個愛好音樂的年輕父親，因為病情並不樂觀，癌細胞已經擴散到周邊器官，所以他創作了一首歌曲想留給自己的小孩。這位病人的醫生是林宥嘉從小一起長大的好朋友，把這位癌症爸爸的故事告訴林宥嘉，因為對病人目前的身體狀況來說，已經沒有辦法唱出漂亮的歌聲，所以他私下找了林宥嘉幫忙代唱，錄下完整的歌曲錄音檔案，送給這位病患，林宥嘉對醫生朋友努力想完成病人心願的這份心意非常感動，立即答應了朋友的請託。適逢林宥嘉自己的生日，因此他將生日願望轉送給這位病人，並說：「希望這首歌，能夠讓越多人聽見越好，因為未來他的孩子在同儕間會意識到自己少了爸爸，但是想提前讓他孩子周遭的人知道，他們也是被爸爸愛著的。」