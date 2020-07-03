米可白冬天拍淋雨戲　地面泥濘差點摔車

▲謝欣諭（左）飾演童年版米可白。（圖 / 台視提供）

▲米可白拍淋雨戲無奈。（圖 / 台視提供）

八點檔《生生世世》米可白飾演從小立定志向的助產士「明珠」，並由童星謝欣諭飾演童年版。劇中米可白接生失敗，觸動過往心魔因而情緒崩潰，歷經低潮的米可白回到過去住的地方，彷彿看到小時候的自己，和童年的自己一起替媽媽接生，「大小明珠」合體，成功解鎖糾結在心中多年的坎。米可白表示因為戲的情緒很重，一直到回家都沒有精力說話，和謝欣諭則是初次見面，她還貼心準備了小禮物拉近距離，米可白笑說：「欣諭個性很純真，是個乖巧認真的小朋友，前幾集在她演出的時候，我媽媽也好喜歡她。」米可白透露謝欣諭是個很懂事的小朋友，經過兩天的拍攝後，發現謝欣諭的個性跟自己很像，她笑說：「我小時候跟人家玩，出手打人會很大力，個性就像小男生一樣。這兩天看到她跟弟弟玩，有時也會有點發狠的表情，很可愛！」。米可白在劇中為了替孕婦接生，冒著颱風颳風下大雨的天氣，騎腳踏車經過滿是泥濘與碎石的道路，一度差點摔車場面驚險。拍攝這場戲時是冬天，為了營造大雨場景，劇組出動水車下人工雨，米可白表示在宜蘭拍攝兩天，光是淋雨戲就拍了一整天，她苦笑說：「工作人員把水開到最強，不斷往我身上噴，我在想是不是要順便抒發他們的壓力，結果雨衣裡面都濕透了，真的很冷！」她趁拍攝空檔披上毛巾和毯子保暖，還搞笑的把自己包得像「開喜婆婆」，一臉生無可戀的模樣拍照，苦中作樂。