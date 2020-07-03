「小農總經理」于美人挺在地農產！2秘訣吃出窈窕好身材

台灣知名主持人于美人，以幽默的臨場反應和知性口條獲得不少觀眾喜愛，恢復單身後自信大方地在臉書宣告「姐給追！但請排隊」，不僅事業得意生活也過得更美更精彩！致力於公益的她這次力挺台灣在地小農產品，自稱「小農總經理」，將與姊妹淘合作推出《姊妹團團賺》直播計畫，邀請大家在後疫情時代可以一起出力支持優良在地農產。





今年55歲的于美人身材保持得宜，她表示其實自己不太做劇烈的運動，反而對「吃」比較講究，從她的臉書就可看出對於飲食的重視，時常在家下廚也常常分享減肥菜單，這次也特別推薦「雨來菇」和「速淨玫瑰粉」給姊妹們，除了烹調方便簡單，也吃得到健康又口感清爽。



▲「雨來菇」小農丁采綸現身活動示範如何烹煮產品。（圖／賈立傑攝） 從「空姐變村姑」的雨來菇小農丁采綸，當年認識這個珍寶後毅然決然開啟這項事業，雨來菇為一種陸生藍綠藻，富含膳食纖維及磷、鋅、鎂、β胡蘿蔔素等礦物質，鈣質還是牛奶的12倍，營養健康又無負擔，重點是簡單易煮又非常好吃，只要加水泡開後，光炒蛋就很美味，于美人形容「真的好好吃，它炒蛋我一個人可以吃掉一盤！」更透露自己在家也會煮給小孩吃，兒女都非常喜歡。



▲于美人示範「速淨玫瑰粉」，加入瓶裝水攪拌均勻就可飲用。（圖／賈立傑攝） 另外「速淨玫瑰粉」也是于美人非常驚艷的產品之一！屏東小農特別捨棄玫瑰園外圍可能受到其他農藥影響的部分，只嚴選中間安全區塊生產而成的玫瑰，直接乾燥粉碎製成。現場于美人示範了將玫瑰粉加進優酪乳或是單純入水，輕鬆攪拌均勻即可飲用，她分享親身試飲過後發現非常幫助腸道順暢！推薦姊妹們早上可以喝一杯使口氣清新也讓體內更環保，想維持身材的女性千萬別錯過。



▲六龜的「蘇家果園」金煌芒果，一拿出場就抓住大家的目光。（圖／賈立傑攝） 除了這兩項產品，于美人還親自挑選了位於六龜的「蘇家果園」金煌芒果，一拿出場就抓住大家的目光！金煌芒果被形容為芒果界的巨無霸，平均果重1.2斤，用手拿起來大小堪比木瓜，香甜的果肉纖維少，在夏天非常適合拿來做冰沙，也是于美人相當推薦的農產。



一樣位在屏東的小農陳健福，曾經是一位搖滾樂手，如今用高科技打造自動化雞社，還能邊養雞邊創作音樂，更把產品取名「搖滾雞」，笑稱自家雞都是聽搖滾樂長大，而于美人特別推薦了搖滾雞的雞湯調理包，給工作繁忙沒時間料理的小資女一個方便又健康的選擇。



▲于美人現身力挺小農在地產品，每樣都是自己親自嚴選出來。特別情商好市多超搶手餅乾廠商健司響應，加入直播陣容。（圖／《姊妹團團賺》提供） 于美人現身力挺在地小農，不僅親自嚴選每樣產品，更將在直播活動中現身引薦，除了上述產品外，還有超濃郁「漿樣子豆乳」、「山頂牧場滴雞精」、「蜂巢氏蜂蜜」，以及好市多一上架就賣到翻掉的「脆雙菇」及「纖三薯脆片」！「因為疫情關係，原本許多規劃外銷的農產品都因為封境而停止下訂單，我們知道政府也做了許多努力，但如果民間可以自發一起響應，集結大家的力量就能成為挺小農很好的路徑。」她最後也強調在疫情趨緩的現在除了支持小農產品也更要顧及自身健康，吃得漂亮也過得精彩！



▲于美人攜手《姊妹團團賺》嚴選小農產品，並結合眾多合作夥伴，力挺在地農產。（圖／《姊妹團團賺》提供） 于美人即將於7月14日現身《姊妹團團賺》第一場直播活動，屆時都能在線上買到她推薦的優良農產，另外在7月13日24:00前加入專屬Line群組並填妥表單，《姊妹團團賺》將在直播節目中抽出幸運姊妹，獲得寶來國蘭花園Villa溫泉會館一泊二食（兩人同行）。有興趣的姊妹們現在就到《姊妹團團賺》粉絲團關注更多消息。



