15正妹《創造營》拚出道　「工地西施」決賽前自信撂話

▲鄭乃馨（左起）陳卓璇、希林娜依·高、趙粵、王藝瑾、徐藝洋、劉些寧拚女團出道。（圖／WeTV提供）

▲泰國正妹鄭乃馨受封「工地西施」。（圖／鄭乃馨微博）

▲大馬女歌手朱主愛認為自己熱愛舞台是最大優勢。（圖／WeTV提供）

WeTV真人選秀《創造營2020》今（4日）晚直播總決賽，大熱選手趙粵、希林娜依·高、鄭乃馨、朱主愛分享賽前心情，人氣排名暫居第一的趙粵，自爆私下曾因比賽壓力痛哭，來自泰國的「工地西施」鄭乃馨則表示：「我已經準備好，現在是最好的我！」總決賽由晉級的15位女孩爭取7個成團位，將分成兩支隊伍PK歌藝與舞技，目前前三名分別是武漢抗疫醫生之女趙粵、曾為《中國新歌聲第二季》那英戰隊第二名的希林娜依·高及泰國女孩鄭乃馨，而大馬女歌手朱主愛則暫居第九，距離成團出道僅差兩個名次。位居最終比賽C位（中心位）的趙粵，頂著女團SNH48人氣選手光環參賽，她透露自己一開始參賽時沒自信、不太會表達自己，私底下曾因比賽壓力太大而哭過，但隨著比賽的進行，心境也產生了變化，「自己若不往前衝，不拿到最好的名次，會對不起自己和支持我的這些人。」希林娜依·高透露，自己是個非常有野心的獅子座，對自身特別要求，「要努力保住這個位置。」笑說這份野心都寫在臉上了，她自認每次上台前一分鐘還是會緊張，並會對結果做最壞的打算，今晚總決賽的願望就是「希望不要翻車」。鄭乃馨表示，這次參賽以來中文進步很多，「剛來沒有人認識我，擔心自己是泰國人，再加上中文不好，大家可能不喜歡我。」她也說，自己從小就沒自信、怕大家不喜歡她或是歌唱不好，指自身透過多份工作累積經驗，鄭乃馨自信地說：「現在的我準備好了，現在是最好的我。」朱主愛則說，之前自己都是以Solo為主，從沒想過可以組女團，參賽後她把先前的生活全放下，認為既然來了就要做到最好，她分析本身優勢，認為自己熱愛舞台、有感染力及勇於嘗試的百變風格是她的利基點。《創造營2020》總決賽今晚八點於騰訊視頻海外版WeTV直播。（編輯：楊穎軒）