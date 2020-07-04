打巴掌來真的！他「故意漏掉」苗可麗　卻狂巴其他人

▲苗可麗在《迷走廣州》中飾演女主角的媽媽。（圖／台北電影節）

陸慧綿導演首部劇情長片《

金鐘視后苗可麗，在片中擔任葉寶雯的媽媽，

苗可麗雖然在片中角色挺端莊，卻也有打女兒巴掌的戲，葉寶雯透露：「我有

拜託可麗姐真打，這樣才有情緒講出我想講的話。」結果最後打了七、八次才完成，儘管

葉寶雯

當下打的時候不覺得痛，拍完之後才感覺到臉好麻。

▲（左起）導演陸慧綿、演員葉寶雯、苗可麗、張雅玲、徐裕傑出席分享心得。（圖／台北電影節）

而巴掌戲對經常演出八點檔的苗可麗

苗可麗在片中也經常

借酒澆愁，私底下的她不認為這有用，因為清醒後還是要面對問題，但有一回她因為慶生，在酒吧喝了一排「深水炸彈」，醉到第二天仍去拍馮凱導演的《天下第一味》外景戲，甚至連眼睛都睜不開，幸虧馮凱當天大人大量，因為是她生日就原諒她，否則當天她一開始就吐，對劇組很不好意思。

▲《迷走廣州》雙女主角葉寶雯（左）與張雅玲。（圖／台北電影節）

首次主演電影就入圍「台北電影獎」最佳女主角的張雅玲，