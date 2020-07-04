打巴掌來真的！他「故意漏掉」苗可麗　卻狂巴其他人

陸慧綿導演首部劇情長片《迷走廣州》，今（4）日在「台北電影節」舉辦首映，並率領演員張雅玲、葉寶雯、苗可麗、徐裕傑等出席。金鐘視后苗可麗，在片中擔任葉寶雯的媽媽，她表示這個角色顛覆自己以往張狂豪放的演出，必須表現得非常壓抑，更笑說：「原來我不開口罵人也很好！」
苗可麗雖然在片中角色挺端莊，卻也有打女兒巴掌的戲，葉寶雯透露：「我有拜託可麗姐真打，這樣才有情緒講出我想講的話。」結果最後打了七、八次才完成，儘管葉寶雯當下打的時候不覺得痛，拍完之後才感覺到臉好麻。
而巴掌戲對經常演出八點檔的苗可麗而言，算是家常便飯了，她承認自己打巴掌滿有經驗的，但也爆料：「我看過其他劇組有演員傷害別人，那場戲他打很多人，當時很多人都警告我：『妳死啊妳！』但沒想到輪到我的時候，對方竟對我說：『我不會真的打妳，但其他人我會真的打！』」這讓苗可麗相當驚訝，還自嘲：「可能是我看起來比較兇吧。」
苗可麗在片中也經常借酒澆愁，私底下的她不認為這有用，因為清醒後還是要面對問題，但有一回她因為慶生，在酒吧喝了一排「深水炸彈」，醉到第二天仍去拍馮凱導演的《天下第一味》外景戲，甚至連眼睛都睜不開，幸虧馮凱當天大人大量，因為是她生日就原諒她，否則當天她一開始就吐，對劇組很不好意思。
首次主演電影就入圍「台北電影獎」最佳女主角的張雅玲，現正於中部的舞團擔任舞者，她笑說在拍攝過程中，每個環節都有其困難之處，但最難的就是要看導演的臉色，每顆鏡頭一喊卡，她都會立刻轉頭看導演的表情是否滿意。
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