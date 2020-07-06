女團街頭戴罩快閃　心理戰選拳王

國民女團

AKB48 Team TP

活動解封，昨（3）日於台北西門町舉辦「猜拳大會」宣傳快閃活動，出席的團員有陳詩雅、張羽翎、高云珏、鄭佳郁、吳婉淩、林佳霓等6位團員，一律掛上口罩參與活動和粉絲互動。

國民女團 AKB48 Team TP 首次舉辦難免新奇，為了加強宣導將於行前舉辦兩次快閃宣傳活動，為9月20日的「猜拳大會 （じゃんけん大会）」 做熱身宣傳。這次將選出12 位幸運女拳王，獲得錄製新單曲的資格，並於日後發行上架。由於 AKB48 Team TP 一期生加二期生目前42位，可以說是競爭激烈，為了爭取新作品無不卯足力研究每個團員出拳的路數，希望自己能脫穎而出。

▲AKB48 Team TP的吳婉淩（左）、陳詩雅為猜拳活動宣傳。（圖／好言娛樂提供）

▲AKB48 Team TP為猜拳活動做暖身宣傳。（圖／好言娛樂提供）

隊長陳詩雅說：「這個活動從7月1日開始，各成員在浪 Live 直播平台就開始宣傳，透過和粉絲練習「猜拳技能」增加自己的實力。感謝快閃活動到現場為我們加油打氣的歌迷。最後勝利粉絲和成員猜拳，將獲得與成員合照拍立得的機會！」問到誰是猜拳王？每個團員都表示人人有機會個個沒把握，團員林佳霓說：「當然女拳王是需要好運氣加上一點點的心理戰！我應該是不太會走心啦，平常跟成員相處時偶爾會需要猜拳決定事情，我都是猜輸大家的那個，現在已經對猜輸這件事情免疫了！」