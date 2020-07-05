畢書盡哽咽道謝　辦見面會慶出道10年

Bii畢書盡今年邁入出道10周年，尤其在7月這個對他來說很特別的月份中，他與老鷹音樂安排了一系列慶賀10周年的計畫，

首先在生日（7月7日）前夕上傳了

一段感性告白的影片，對10年來曾幫助過他的每一個人道謝。且

將在7月11

日舉辦「

Bii

畢書盡十周年感恩回饋見面會」與好久不見的粉絲相見。

每個和大家一起走過的時

跟自己一起

年的時光太珍貴，一路走來也很不容易，想到很多曾經被感動的時刻， 他

能走到現在是得到很多人的幫助及陪伴。

▲畢書盡迎出道10周年。（圖／老鷹音樂提供）

▲畢書盡創作單曲，獻給一直支持他的粉絲。（圖／老鷹音樂提供）

出道成為藝人的這10年來，讓Bii擁有許多的粉絲，回顧光，他表示：「粉絲們成長，有些人長大了交男女朋友、結婚或是帶著孩子來到活動上，這樣看著大家分享彼此的生活的感覺就像家人一樣。」10忍不住哽咽表示自己是一個不太會說話的人，Bii將於9日推出紀念單曲《Be Alive》，這首歌曲是他為了粉絲們特別創作。而他原定慶賀10周年的小巨蛋演唱會因疫情關係延期到明年，所幸近日疫情趨緩，Bii畢書盡緊急與公司討論，為了能與粉絲們一同慶祝這個特別的時刻，決議在7月11日將於大直ATT SHOW BOX舉辦「Bii畢書盡十周年感恩回饋見面會」，破天荒入場門票僅收100元，希望粉絲們能一起參與這次的活動能一解相思之情。