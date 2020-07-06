女星追夢遇瓶頸　台灣國語念不好「蘋果」

李芷婷的專輯同名主打歌《美麗舊世界》，由她自己填詞，把從小喜歡唱歌，到參加各種比賽追逐歌手夢的過程寫出，歌詞概念背後故事其實是講述美麗舊世界崩壞前，最後一位拯救人類的超能少女「雅攸思」迎向心中未來烏托邦的故事，其實正是李芷婷自己的追逐歌手夢過程。

李芷婷坦言很喜歡以文字抒發心情，因此從小就有寫日記的習慣，房間佈滿日記本厚厚的好幾本日記筆記本的她，透過寫散文詞句來紀錄當下心情。而首次寫詞就遇到瓶頸，她還大方拿日記

▲李芷婷從小就有寫日記的習慣。（圖／唯有音樂提供）

▲李芷婷為拍攝MV，吃盡苦頭。（圖／唯有音樂提供）

向製作人求救，才順利寫出歌詞，李芷婷笑說：「反正我寫的日記，別人通常有看沒有懂！」此外，歌曲其中一句歌詞「花言巧語中帶有藏毒的蘋果」竟成李芷婷歌唱生涯中最難的錄音大挑戰，為了這句唱了不下20遍，因為只要唱到「蘋果」兩字就會自動跳針唱成「蘋狗」。而MV為了營造氣氛，導演特別以大雨場景營造出世界崩壞前末世紀的感覺，因此MV中只要有李芷婷跳舞畫面，導演皆用灑水車伺候，讓淋雨跳現代舞的李芷婷整支MV就在造型衣服乾了又濕、濕了又乾的無限循環的狀況下完成拍攝，總共拍了5次，吃盡苦頭的她苦笑：「只要拍完一次淋雨戲，我就得重新吹乾頭髮再跳一次，可是衣服根本沒完全乾，整身都黏踢踢的，加上頂著像布丁造型的頭，真的很像史萊姆！」