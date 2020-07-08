除了傳奇、女神　你知道鄧麗君還是一位「幽默大師」？

傳奇巨星鄧麗君過世25年，其甜美可人的容貌、悅耳嘹亮的歌聲深植人心，但前陣子微博流傳一則名為《終於知道我爸為什麼喜歡鄧麗君》的短片，意外讓 現今不熟知鄧麗君的年輕網友們，見識到她強大的幽默感，活脫是個鬼馬精靈。





影片裡，該網友搜集鄧麗君往年演出時的畫面，有的是她在台上說話，有的則是跟粉絲們互動。





其中一則，是鄧麗君舞台上對觀眾表示：「當您聽了這首歌，覺得我唱得不錯的話，希望您多給我一些掌聲。但如果您覺得唱得不好的話⋯⋯」她頓了一頓，笑臉盈盈地話鋒一轉：「那您就自己上來唱好了。」





當鄧麗君在講這條段子的時候，她一路掛著笑臉，語氣和姿態保持優雅，甚至掌握了單口相聲演員所要具備的「抑揚頓挫」，知道哪個句子該適時停頓、製造反轉效果。





讓人訝異的，還有鄧麗君極快的臨場反應。





某次，鄧麗君邀請一位歌迷上台，歌迷向她害羞表白：「那個，我唱您的歌總是唱得不好。」她不假思索地回應對方：「沒有關係，我已經習慣了」，逗得該名粉絲和底下觀眾哈哈大笑。



▲鄧麗君講話很幽默。（圖／取自鄧麗君官方臉書）

再有一次，鄧麗君上節目，主持人詢問她早年在英國進修時，是在哪個學校學習聲樂的，她想也沒想便說：「您有沒有聽過有一家劍橋？」正當眾人正準備做出反應時，她再度笑瞇瞇，「我是在劍橋附近的一個聲樂老師家裡練的。」





成龍在1998年在英文自傳中是如此描述鄧麗君的，「她溫柔、聰明、有幽默感、又美麗。說實話，我配不上她。」





鄧麗君的多年好友林青霞寫下回憶，透露鄧麗君在巴黎獨居時，自己跑去找她玩，兩人不只去裸泳，晚上吃高級餐廳時，鄧麗君還故意換上一件若隱若現的雪紡裙子，裡頭什麼都沒穿，恰好有個服務生經過摔了盤子，鄧麗君看見便輕巧笑道：「你看，那小男生看到我們驚艷得碗盤都拿不穩了。」





優雅且幽默，德藝雙馨的靈魂並不常有，鄧麗君確實難得一見。





筆者發現，有些人的幽默感之所以渾然天成，多數始於見到人性的千瘡百孔，在觀察領悟過後、選擇慈悲理解，最終淡然地笑傲江湖。





舞台下的鄧麗君，情路與家庭並不平順，她自小清貧，最有名的童年故事便是她的「三天斷奶記」，她的母親分享：「生了五弟鄧長禧，丫頭（鄧麗君）還沒真正斷奶，我餵五弟，丫頭也要搶著吃，幸好我奶水多，總會讓她先吃飽、再餵弟弟。」





直到鄧麗君2歲，牙齒長齊了，鄧媽媽認為再不斷奶就不像話了，決定讓她不喝奶，第一個晚上哭個不停，第二個晚上喝豆漿代替，第三個晚上就斷成功了。對此，鄧家人驕傲不已，坦言鄧麗君之所以這麼懂事，興許是她天生就如此。



▲鄧麗君講話很幽默。（圖／取自鄧麗君官方臉書）

鄧麗君父親中風的時候，人在海外巡演的鄧麗君非常擔憂父親的狀況，天天打到家裡和他聊天，一開口就是模仿父親的故鄉山東腔，對著他說：「老鄉，近來可好！」





鄧麗君對台灣與大陸都有情感，認為大家都是炎黃子孫，哪怕在日本唱歌，她也堅持要有一首歌是唱國語，向國際傳達對家鄉的愛；她積極勞軍，且不支酬，還會陪著想家的軍人一起吃麵、一起落淚。鄧麗君的助手曾說，「她是一個很文靜的人，對國家民族卻有著異常深情的執著。」





鄧麗君曾與富商郭孔丞相戀，雙方進展到訂婚階段，卻被對方父母下指導棋，希望她婚後別再表演，暫停歌唱事業。鄧麗君知道後，立刻灑脫斬斷情緣，主動要求退婚，毅然捨棄豪門。





正因擁有影響力，也感受到了老百姓生存不易，鄧麗君早就決定要透過歌聲鼓舞人心，粉絲們都清楚，她唱歌不是為了錢，而是為了幫助更多人，不惜為了大愛，放棄自身愛情。





忘記哪個劇作家說過，喜劇的內核是悲劇。是呀，正因明白世人都拚盡全力生活，卻總是想得不可得，看到了這點，就會希望通過講講笑話、娛樂他人，幫助大家找到殘酷世道裡的意義。





在鄧麗君巧笑倩兮的幽默裡，背後是她對蒼涼現實的有感與豁達。





對筆者來說，講話好笑卻不讓人感到冒犯，反而如沐春風，多半就是對每個人都保持著溫暖、小心翼翼對待的態度，而不是戲謔與瞧不起，通常這種「真誠」，絕對是騙不了人的。





鄧麗君，是貨真價實的仙女呀。



