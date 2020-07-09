韓星被爆「虐待經紀人」13年　當幫傭使喚月薪不到2萬

韓85歲「花漾爺爺」李順載上月底遭爆壓榨經紀人，今（9日）演藝圈再爆出資深藝人把經紀人當長工事件，因出演《天國的階梯》在亞洲打開知名度的申鉉濬，被金姓經紀人指控虐待，金某表示，擔任申鉉濬經紀人13年期間，除了基本工作，還要當對方母親的司機、幫跑腿，薪水低之外，談好的抽成都沒給過，甚至常對自己爆粗口，難過表示：「已經沒有活下去的動力。」
金姓經紀人出面跟媒體爆料，1995年開始擔任申鉉濬經紀人，當時月薪只有60萬韓元（約台幣1.6萬元），但成名後仍然只領1.6萬；除了原本的接送、談工作之外，還被對方母親當下人使喚，跑腿買菜、買咖啡、幫洗車，還要載對方來回教堂，工作包山包海，更被對方辱罵髒話，生活苦不堪言。
金某更表示，申鉉濬有段時間工作滿檔，自己必須凌晨5點到他家待命，看到申媽準備一桌早餐，心想以為是看自己可憐而準備，沒想太多就吃起來，卻被她調侃：「你是來吃早餐的嗎？」此外，申媽除了要求幫跑腿，更下令要每天回報兒子的狀況，彷彿是他另一位老闆，金某將這些事情稟報申鉉濬，卻換來無情回應，要求自己順從長輩。
他與申鉉濬原本口頭談好，若申接到代言，自己可抽1成，但申鉉濬拍了服飾、手機等廣告後，卻只給他200萬韓元（約台幣5.3萬元），發薪日與薪資都不固定，惡劣對待長達13年。
申鉉濬好男人一面深植人心，原定本週亮相知名節目《我的超人爸爸》，未料卻遭爆剝削經紀人，他的畫面是否刪減，電視台仍未給明確答案，他公司也出面反駁爆料，指金某的話全是謊言，也說申鉉濬遭前經紀人詐欺不只一次，等申鉉濬工作結束後，會發表聲明向各位交代。
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