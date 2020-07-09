曾擁386億台幣身家　葉玉卿富豪老公申請破產

▲葉玉卿於1996年與胡兆明結婚。（圖／翻攝香港01）

▲葉玉卿婚後生活豪奢，一家五口住在古堡裡。（圖／翻攝香港01）

▲葉玉卿曾召開記者會否認老公財務出問題。（圖／翻攝香港01）

80 年代香港性感女神葉玉卿 1996 年嫁給在美國經商的緬甸華僑胡兆明（ Jeffrey Wu ）後，便息影移居美國相夫教子，夫妻共育有三名子女。近年來，胡兆明屢傳財務危機，美國雜誌《 The Real Deal 》網路版今（ 9 ）日報導稱，胡兆明已申請破產，原因是先前曾借貸約 58 億元台幣炒房失敗。對此，胡兆明尚未作出回應。《The Real Deal》指出，胡兆明的財務問題早在新冠肺炎（ COVID-19 ）疫情爆發前就已存在，他在今天向法庭申請個人破產。胡兆明將美國紐約曼哈頓、長島及法拉盛區的三項抵押的物業連債務拍賣，用來償還約 4.5 億元台幣債務，原訂於周三上午 10 點進行拍賣，但宣布延期。胡兆明的另一姓名 Myint J. Kyaw ，也向紐約東區法庭申請個人破產。胡兆明在美國經營連鎖的「香港超市」逾 25 年，是紐約最大的華人超市，由 8 家開到逾 20 家。他與葉玉卿結婚後，事業越作越大，跨足銀行、航空、房地產等產業，曾有報道指他擁有 386 億台幣身家，一家五口住在古堡式豪宅，光是裝修費用就高達 3800 萬元台幣，生活豪奢程度令人咋舌。胡兆明的個人破產申請列出個人資產已低於 150 萬台幣以下，另外還有約 15 億台幣至 30 億台幣不等的負債，至於他為何還不出錢來，目前情況未明。外界盛傳，胡兆明的財務早已出現問題，並非肇因於新冠肺炎疫情。胡兆明的借款人通知還款的日期為 2018 年 1 月，胡兆明向 Bluestone Group 借貸約 56.7 億台幣。此外，胡兆明的個人破產申請列出 Bluestone 為 2 億台幣的債務借貸人。其實早在 2012 年，胡兆明的財務就已傳出危機。當時葉玉卿從美國返回香港演出賀歲片《 2013 我愛 HK 恭囍發財》，當時不少報道都稱葉玉卿是因為老公財務困難才復出螢光幕前。為此，葉玉卿曾召開記者會否認傳聞。