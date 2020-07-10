詹子晴飲料店生意淒慘　疫情期間沒閒著「改推新副業」

詹子晴（丫頭）前警政署署長王卓鈞長子王惟立 （William）愛情長跑9年，雖然中間一度分手，但最終仍修成正果，在5月28日登記結婚。她日前上TVBS歡樂台《女人我最大》透露因為疫情影響，飲料店副業海外生意慘澹。
牡羊座的詹子晴副業經營飲料店有成，逐步在全球拓店，但她透露今年營運狀況不佳，不但在東南亞很多國家不能開門做生意，本來要在廣州擴點的計劃也全面停擺，在日本的店面則因開在觀光區，幾乎沒有遊客，生意門可羅雀。
剛剛成為人妻的詹子晴原定3月要去加拿大拍婚紗，結果在出發的前3天，飛機宣布停飛加拿大，禁止出入境，原本訂做好的婚紗也都泡湯。但因禍得福的是在1到6月餐飲業慘淡期間，詹子晴有了更多的時間做其他事情，目前即將有3個副業準備問世。唐綺陽在節目上預測牡羊座今年工作運第1名，讓詹子晴開心地說：「還好有經營新的副業！」唐綺陽指出，牡羊座的人格特質很重要，只要人夠討喜，就會紅到發紫；只要聽話，貴人運就會很好。
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