影／女醫師半夜巡房撞「恐怖鬼童」　中邪墜樓慘死！

電影《6號鬼病床》取材自真實駭人事件，故事描述一間廢棄六十多年的兒童病院重新開幕，夜班女醫師碧昂卡首日上工，便在6號床上看見一位尋找母親的哭泣男童，隔日才得知6號床根本是張空床，遍尋不著這位男童。
據悉，這位女醫師碧昂卡生前是在一張醫院的舊照中看見那位男童，可怕的是那張照片居然拍攝於1959年，從此遭怨靈纏身的她開始頻遇怪事，每晚值班都會看見驚悚的駭人景象，只要是睡在那張6號床的病患也慘遭攻擊。
在《6號鬼病床》預告中，一名夜班值班的女醫師，獨自走在漆黑陰森的醫院長廊，竟在地上看見一位雙眼發直、嘴角淌血的詭異女童，隨後疑似中邪的女醫師，最後竟從四樓高的窗戶一躍而下，當場頭破血流慘死，觸目驚心的畫面令人毛骨悚然，嚇得網友直呼：「最近不敢去看病了」。
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