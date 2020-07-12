為節目狂吃各家美食　詹姆士體重飆增12公斤

八大第1台

▲詹姆士、傅昭蓉（左）在粉絲家煮菜。（圖／八大第1台）

▲詹姆士、傅昭蓉（右）討論要煮什麼料理。（圖／八大第1台）

《詹姆士出走料理》日前在外景出發當天，詹姆士透過粉絲團發文，表示將擔任一日現做現吃外送員，立刻引起廣大網友及觀眾熱烈迴響。活動中被抽出的幸運兒，一見到詹姆士和傅昭蓉出現在家門口時，驚呼:「你們真的來囉？」除此之外，詹姆士也透露因為工作關係，自己胖了12公斤。2位大廚帶著當地盛產的馬鈴薯、綠竹筍和烤雞，親手特製「潭子限定」的三明治回饋鄉親，看到粉絲品嚐後讚不絕口的神情，詹姆士開心表示：「我是用料理跟大家交朋友，到觀眾家裡做菜真的很有趣，這樣還可以達到雙向互動，很棒！」這次準備的料理食材馬鈴薯，是台中潭子馬鈴薯產地的戰利品 ，詹姆士還為此獻出駕駛採馬鈴薯機的初體驗，「第一次開採馬鈴薯機，感覺跟開車的邏輯很像。」詹姆士身為美食達人，每次為節目出外景，至少會去4家店吃美食，如果晚上有夜市的拍攝計畫，可能就會吃到7、8家。因為工作需要一直吃的關係，體重也就不斷的往上飆，最高紀錄曾胖了12公斤。為了健康，他近期實行健身計畫，半年來成果驚人，已足足瘦了10公斤之多，體重目前約75公斤。他大方分享祕訣:「中午可以吃澱粉，因為肉、蔬菜、澱粉都很重要，晚上則儘量不要吃澱粉。」再搭配做有氧運動和重訓。