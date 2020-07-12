老蕭茶飲品牌遭盜用　虛構故事詐騙民眾

蕭敬騰（老蕭）在今年5月跨足茶飲界，在西門町開設第一家「署名職茶@AT Tea」，搖身一變成為飲品新科老闆，也吸引許多詢問加盟的民眾來電，近來老蕭也與團隊加快加盟審核流程，更承諾會維持、增進品質，讓加盟者能更安心。然而近日卻有業者冒用品牌商標，以官方名義招募加盟，為避免有民眾受騙，蕭敬騰緊急發出聲明要大家不要上當。

不實網站不僅放上蕭敬騰開幕時擔任一日店長的宣傳行銷照片，也替品牌虛構品牌故事，更提供方式教大家「怎樣才能加盟蕭敬騰的奶茶店」以及「署茗職茶助您開店創業」的標語，最後還在網站上留下聯繫我們的資訊，讓不少人受騙上當。

▲蕭敬騰的「署茗職茶@AT Tea」品牌遭人盜用，有民眾因此受騙。（圖／華納音樂提供）

「署茗職茶@AT Tea」為三象國際股份有限公司所有，接到詢問確認電話才知道品牌已被盜用，為了維護消費者及民眾的權益，擔心更多人受騙上當，三象國際股份有限公司緊急與品牌創辦人蕭敬騰聯袂發出聲明，澄清與該網站毫無任何法律上或商業上的關係，若民眾有意加盟或有其它商業合作之需求，可直接聯絡三象國際股份有限公司。

蕭敬騰也嚴正表示：「請大家小心認明正版，切勿讓不法盜版得逞。」這樣的行為已嚴重侵權，假借官網名義不法招募加盟，恐另涉及詐欺等犯罪，也請民眾避免受騙上當。此外，品牌也因樹大招風，引起同業的惡意攻擊，更有網路部落客藉著不實的惡意批評累積自身評價。對此，蕭敬騰大方表示被關注及有批評是好事，但惡意的批評對團隊來說不但不公平，也是傷害，希望大家能理性對待。