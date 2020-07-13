侯昌明年燒2百萬供讀書　女兒美國休學返台躲疫情

侯昌明、曾雅蘭結婚19年，育有一雙寶貝兒女，其中女兒侯賽蕾在美國加州讀高中，今年疫情最嚴重時，堅持要念完整個學期，讓侯昌明夫妻倆相當擔心。好在後來侯賽蕾決定休學1年，並在5月底返台，侯昌明、曾雅蘭昨（12）日帶著女兒上中天《小明星大跟班》。
侯賽蕾1年學費、生活費高達2百萬，侯昌明透露女兒剛到美國時，和寄宿家庭飲食習慣不同，每天早上打開冰箱只有生菜，午餐則是1根香蕉和2片吐司，幾個月下來清瘦不少，侯昌明心疼地說：「女兒剛開始交不到朋友，加上學業全是英文看不懂，幾乎整天在家裡補功課進度，沒有任何社交活動。」言談中透露對侯賽蕾濃濃的不捨。
侯昌明提及疫情嚴重時，不斷說服侯賽蕾立即回台，甚至搶到停飛前最後一張機票，但遭到女兒拒絕，堅持要留在美國，直到學期結束後才從另外一個機場飛回台灣。明年若疫情趨緩，兒子也會追隨女兒腳步，一同到加州讀書，預估2人在美讀完高中、大學將花費約3千萬。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。