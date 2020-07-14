20歲正妹偶像突過世　「告白變遺言」死因成謎

日本女團KissBee成員鷹野日南今（14日）傳出死亡消息，經紀公司在官方社群發表聲明，證實她於本月10日過世，得年20歲，消息震驚粉絲。
KissBee發表官方聲明，證實鷹野日南於本月10日過世，為遵循家人意願，等葬禮結束才公開死訊，但沒透露死因，也因為事發突然，公司與成員至今無法接受事實，宣布KissBee將暫停所有工作，並保證會盡全力調適藝人的心理與健康狀態。
鷹野日南本月10日突然在社群網站寫下「因為大家的支持我才能走到現在，謝謝」，意義不明的發文引發眾多揣測，沒想到今就傳出她10日過世，一段感謝告白成為遺言。網友懷疑鷹野日南應是自殺，甚至傳出她死於疾病，謠言滿天飛。
KissBee是由女性網站「Charm UP Girls」選秀出的9人女團，出道時曾被喻為「最有潛力的偶像團體」，鷹野日南曾是該女性網站的專屬模特兒，也是此團第一個成員並擔任隊長；更因超高顏值，拿下「池田美優接班人」選秀冠軍。她在2017年暫停團體演出，專心在「URA-KISS」的YouTube頻道活動，深受年輕人喜愛。
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