呂珍九邀IU到家裡玩　私下「女神實況」全曝光

▲惠利（左起）羅美蘭、孔孝真、李聖經陸續上節目。（圖／tvN YouTube）

▲呂珍九受訪自認宅男，不太愛出門。（圖／CJ ENM）

▲呂珍九（左）跟IU合拍《德魯納酒店》成為好朋友。（圖／tvN官網）

▲呂珍九接受亞洲媒體視訊訪問。（圖／CJ ENM）

▲《小屋漫遊韓半島》每週二晚上11點在tvN播出。（圖／CJ ENM）

由成東鎰、金希沅、呂珍九主持的實境節目《小屋漫遊韓半島》（台譯：帶輪子的家）6月開播，每集嘉賓來頭不小，繼惠利、羅美蘭、孔孝真、李聖經後，女神IU也確定出演，呂珍九接受亞洲媒體視訊訪問透露，是他親自邀約IU上節目，該集數也錄製完畢，滿月社長跟具經理（《德魯納酒店》劇中角色）睽違10個月再聚，粉絲期待不已。該節目以移動式「微型房子」為主軸，成東鎰、金希沅、呂珍九將拋開住宅，載著它落腳全國各處，並以「真正需要的物品」來充實日常生活，同時向觀眾傳遞環保的概念。問起呂珍九的生存之道，以及5樣必備的生活用品，他自認環保，平時不太用免洗筷、塑膠容器與湯匙，加上房子內用品應有盡有，只選5樣很難抉擇。呂珍九自認宅男，就算疫情未爆發，平時也很少出門，喜歡待在家追劇、玩音樂以及下廚，生活非常普通；但在節目中，他下廚常失誤，笨拙模樣引發討論，呂珍九就說：「我平常真的不是這樣子！」解釋露營經驗不多，加上成東鎰、金希沅兩位前輩在，因為緊張才顯得很笨，要觀眾繼續看節目，「後面你們會發現我表現會越來越好！」呂珍九在上一集中，被孔孝真問到戀愛問題，意外發現他「母胎單身」22年，遭在場人虧不該錄實境綜藝，應去參加配對節目，但呂珍九表示目前對另一半「沒什麼期待」，雖然看到前輩分享家庭生活的故事時會羨慕，偶爾也會出現組織家庭的念頭，但現在的他對結婚沒概念跟想法，決定不給自己設限適婚年齡。節目開播至今的4位嘉賓，都是受成東鎰、金希沅的邀約而來，與大家不熟的呂珍九時常出現尷尬表情，終於在下下集中，他的好友IU即將作客，消息令《德魯納酒店》的觀眾興奮不已。呂珍九解釋與IU去年拍攝電視劇6個月期間變熟，親自邀約錄影對方一口答應，該集也已拍完，賣關子表示女神節目中「很做自己」，會展現自然、真實的樣子，大家敬請期待。童星出身的呂珍九戲齡超過15年，問起他從小演員變成一線男星的轉變關鍵，他表示這問題被提問多次，但認為這是很自然的成長過程，「我就是自然的融入，讓觀眾去了解我扮演的每個角色。我其實很感激這段成長過程中，每一位給予我支持與幫助的人，我會努力變得更好，演出更棒的作品回饋大家」。他去年拍完《德魯納》後，遲遲沒有新作問世，呂珍九表示確定接拍新劇，消息待日後公布。