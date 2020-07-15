金曲入圍／朱海君準台語歌后　NONO爆衝緊抱恭喜

▲朱海君入圍本屆金曲「最佳台語女歌手」。（圖／豪記唱片提供）

台語是我的母語，寄託著我最深厚與質樸的情感重量，去年發行的這張專輯《鏡》，集合了眾多台語創作領域的中堅力量，我希望透過新世代多樣的音樂風貌，展現台語歌不變的文化底蘊和內涵，希望更多年輕人可以體會到台語之美，讓台語歌延續更持久的生命力。」

王瑞霞談及

▲王瑞霞叩關本屆金曲台語歌后。（圖／米樂士娛樂提供）

得知入圍「最佳台語女歌手」的張涵雅表示：「每一次的入圍都是一種肯定，雖然是第四次入圍了，但守在直播前聽著名單公布還是一身冷汗，公布最後一位入圍者才聽見自己名字，老公跟著我一起尖叫，謝謝評審再一次的肯定！能唱歌依舊是這輩子最幸福的事，我會繼續唱下去！」

▲「律師歌手」蘇明淵靠工作來轉移注意力。（圖／紅豆娛樂提供）

▲董事長樂團主唱吉董（右）入圍本屆金曲獎「最佳台語男歌手」。（圖／這虎音樂工作室提供 , 2018.04.27）

第31屆金曲獎入圍名單於今（15）日公布，入圍「最佳台語男歌手」的有方順吉、陳以恆、曾瑋中、蘇明淵以及吳永吉；入圍「最佳台語女歌手」的則是有朱海君、杜忻恬、潘越雲、王瑞霞、張涵雅。今年角逐台語歌后的朱海君，在公布入圍名單時，正好在化妝準備出門錄影，，老公NONO突然衝上樓緊抱著她說，「老婆恭喜我們成功了！」她一時之間還不知道發生什麼事，「我還問成功什麼，老公才說『妳入圍了』，當下我就想到爸媽，真的很感謝。」潘越雲除了入圍「最佳台語女歌手」外，也入圍了「年度專輯」、「最佳台語專輯」，她透露入圍是對她40年音樂生涯的肯定與鼓勵，「入圍心情，她感恩表示，非常感謝米樂士娛樂所有幕後團隊，「在這張專輯裡完成了我的夢想，許多想做的音樂、計畫都一一完成了。也讓我知道原來製作一張專輯需要那麼多的心力與堅持，我要給團隊100分的肯定。」而距離金曲獎頒獎典禮只剩不到3個月的時間，她笑說為了走紅毯，接下來要避免聚餐忌口、勤奮運動來好好減肥，誓言給自己減下8公斤的目標，要穿得漂漂亮亮的參加這場音樂派對。至於問鼎台語歌王的蘇明淵，對於公布入圍名單心情很忐忑，開玩笑說要裝睡，在金曲獎入圍名單公布後，讓唱片公司急得如熱鍋上的螞蟻，進行奪命連環Call找人，雖然開玩笑要裝睡，但其實今天蘇明淵正巧在新竹看守所安排律師接見，用工作轉移注意力，「走出看守所，一打開飛航模式，100多通電話，我心裡就有底了。」蘇明淵笑說心情開心又感動，「能走到這步就要感謝很多人了。」一口氣入圍「最佳台語男歌手獎」、「最佳台語專輯獎」和「年度專輯獎」，問他有沒有最想得哪個獎？他回：「都想得！我這個年紀了，我比誰都需要獎項的肯定，我不斷跌倒再站起來...」沒想到話還沒講完，已經哽咽地說不出話。而董事長樂團的主唱吳永吉（吉董）則說道：「謝謝團員的相挺，謝謝我二哥的木吉他開啟了我的音樂之路。」曾瑋中得知入圍台語男歌手時，參與的節目《綜藝大集合》剛好開錄，曾瑋中說：「一站定就聽到場外有人說話很大聲，有點騷動的感覺，才聽到我入圍了，但也因為開始錄影，要壓抑一下情緒，要整個人憋住不要歡呼跳起來，差點得內傷，心情轉換起伏超大。」