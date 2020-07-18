瓊瑤、李行「世紀恩怨」放不下　多年未見為哪樁？

7月在台中「中山73」展開的李行導演九十耆壽影展，正如火如荼展開，並邀請到「國家電影及視聽文化中心」董事長藍祖蔚，向大家深入淺出上了

藍祖蔚透露，李行

導演改編過多部瓊瑤著名的愛情作品，像是《彩雲飛》、《啞女情深》等，皆成為賣座熱門片，但兩人卻在合作過程中產生紛爭，導致因誤解而多年未見、未交談，儘管如今他們已解開多年誤會，但還是沒有碰過面，相當盼望終有一日，他能促進兩人放下過去好好和解。

▲瓊瑤與李行原來已經多年未見。。（圖 / 瓊瑤臉書）

講座中，

藍祖蔚

也分享了一段影壇傳唱至今的佳話，

▲李行導演相當有義氣。。（圖／資料照）

此外，和本土化連結極深的李行，遊記式的喜劇電影《王哥柳哥遊台灣》

一堂「台灣電影課」，講座上藍祖蔚特別提到李行與瓊瑤，因為早年的恩怨及誤解多年未見，希望時機成熟能促成兩位影壇先輩，來場世紀大和解。1970年代台灣有四大導演，包含李行、李翰祥、白景瑞、胡金銓，但李翰祥導演因為來台灣設立國聯公司經營不善，其他三位導演情義相挺、雪中送炭，合拍《喜怒哀樂》一片，並將電影收入全額幫助李翰祥導演度過難關，此美行也成為當代電影界人士，心中的一段美好回憶。也是一大看頭，因1960年代交通不便，觀眾透過電影可旅遊全台，拜訪各地風土民情的電影，成為最受歡迎的類型之一，而透過李行導演的作品，留住了50年代珍貴的舊樣貌，可供現在的觀眾緬懷過去，以及成為年輕一輩重新認識家鄉的方式之一。