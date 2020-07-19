2天吸15萬人同樂！「全中運選手之夜」解封後熱力開唱

「2020全中運在屏東選手之夜」演唱會7月昨（18）日登場，一連熱力開唱2天，今日由「搖滾樂團」八三夭熱鬧開場，讓全場觀眾情緒為之沸騰。2天演唱會共吸引15萬人次到場參與，創下近年全中運選手之夜新紀錄。
屏東縣府表示，這次選手之夜除了縣立田徑場演唱觀賞區，於縣立體育館前草坪也設有大銀幕可同步觀賞，首日吸引約8萬人次到場。今晚會由「人氣DJ」Dennis主持，八三夭率先開唱，帶來《搖勒搖勒》、《來互相傷害》炒熱現場氣氛，也帶來去年超夯戲劇的主題曲《想見你想見你想見你》，吸引現場民眾跟著一起大合唱，接著再唱《東區東區》、《致青春》2首嗨歌再掀一波高潮。
「金曲天后」徐佳瑩接力登場，接連帶來歌曲《現在不跳舞要幹嘛》、《拉拉隊》為全中運的選手們加油打氣， 隨後獻唱經典情歌《真的傻》、《身騎白馬》，讓台下觀眾聽得如癡如醉。「金曲新人王」ØZI帥氣登場，演唱《狼煙》、《Diamond》、《We out here》、《B.o》和新歌《LAVA!》，展現超強的饒舌功力，舞台魅力十足。
「千面歌優」李千那登場後先帶來俏皮的情歌《那A安呢》，以及招牌情歌《不敢聽的歌》、《不曾回來過》、《心花開》。「人氣嘻哈天團」頑童MJ116壓軸登場，許久沒有合體演出的他們連唱多首嗨歌，《幹大事》、《少年董》、《辣台妹》、《走跳》讓台下觀眾們尖叫連連，為選手之夜畫下完美句點。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。