男星拍戲僅裹浴巾護鳥　「用膠帶貼重要部位」痛慘！

影集《違反校規的跳投》，吳念軒在劇中患有遺傳性罕見疾病「馬凡氏症」，拼命鍛鍊體能的他，終於獲得魔鬼教練首肯，加入恆星高中籃球隊，卻不敢告知爸媽實情。飾演張爸的劉漢強，劇中同樣是馬凡氏症患者，劉漢強表示，這對父子之間有一種「忘年麻吉」的感覺，對於兒子罹病他內心感到虧欠，所以總是在背後默默的幫兒子一把。



▲吳念軒（右二）在比賽中病發緊急送醫。（圖 / 七十六号原子提供） 有一場澡堂洗澡戲，吳念軒與隊友洗到一半，被飾演高三學長的宋偉恩及李齊惡整集合，被迫只能以一條浴巾「裹身護鳥」輪流上籃練習，吳念軒表示，「因為怕穿幫，所以浴巾裡頭不能穿太多，要跟攝影師有默契的，去遮住一些重點部位。」拍攝當下讓他感到有趣的是，「上籃時孝太更不計形象露屁股，我在後面假裝想幫他遮，但一直遮不好，拍攝現場氣氛超High。」



▲劇中蔡瑞雪（右）捧著生日蛋糕出現，為吳念軒慶生。（圖 / 七十六号原子提供） 為戲犧牲色相的各務孝太則表示，這場戲是導演現場溝通加碼的，對於表演尺度沒有太大包袱的他，覺得只要為戲好、為角色加分都可以接受，反倒是拍攝前的「保護措施」讓他比較痛苦，因為要露屁股，劇組準備了「護襠」讓他遮住重要部位，再用膠帶固定，他表示，「因為護襠其實很重，在投球的過程中，有可能整個掉下來穿幫，所以乾脆把護襠拆掉，用膠帶直接把下面黏起來，沒想到拆下來的時候，我痛慘了！」





劇中蔡瑞雪捧著生日蛋糕出現為吳念軒慶生，化解了球員們的露鳥危機，「大飽眼福」的她直說，一開始看到他們七個男生頻頻展露腹肌，覺得很害羞、不好意思直視，「可是因為他們很常在休息室炫耀自己的肌肉、互相比較，所以到後來就真的有點免疫了。」



