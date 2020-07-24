來真的！意外被人夫襲胸　大元對他信任「不會尷尬」　

新戲《羅雀高飛》劇中邱凱偉（Darren）、林艾璇（大元）兩人不打不相識，一見面就是鬥嘴鬥不停，其中一場林艾璇、邱凱偉騎腳踏車摔進泥潭裡的戲，大元騎著腳踏車載邱凱偉，因為路面崎嶇不小心意外摔車，邱凱偉情急之下一把抓住大元，沒想到卻意外襲胸她，兩人還滾下山坡跌進泥潭，烈日下拍攝吃盡苦頭。



▲大元（左）、邱凱偉跌進泥潭。（圖 / 三立提供） 邱凱偉表示心疼大元一個瘦弱的小女生，要載一個比她重很多的男生，再加上他們騎乘在崎嶇的產業道路上，更加吃力。大元一看到劇本當下只覺得完蛋了，拍攝前幾天一直叫邱凱偉「少吃點」。導演為求真實感拍攝時都來真的，這次拍攝意外襲胸前，邱凱偉就已經先禮貌性跟大元打過招呼，甚至還提醒大元拍攝時裡面要不要先墊個東西，展現滿分的紳士風度。至於襲胸，大元也大方表示「不會尷尬」，因為拍攝滿長一段時間的，彼此已經建立信任感，大元更開玩笑說「他應該也把我當男生看吧！」



▲大元（下）、邱凱偉上演親密戲，台詞卻讓他們差點笑場。（圖 / 三立提供） 當天重頭戲是兩人從山坡上滾進泥潭裡，拍攝前不斷的溝通練習，做足了保護措施，為了讓畫面呈現出最真實的感覺，大元、邱凱偉不僅親自上陣滾山坡，也非常敬業的直接滾進泥潭裡，兩人為求真實感只能全身濕透、髒透、當泥人，邱凱偉笑說一直到了清洗內衣褲時，才發現有多難洗。



▲大元（右）騎腳踏車載邱凱偉。（圖 / 三立提供） 這次拍攝跌進泥潭，兩人一點都不委屈，大元、邱凱偉更分享兩人印象最深刻的：「從山坡滾下泥潭，全身都是泥巴水，還得面面相覷浪漫深情的說出台詞」，讓粉紅泡泡飆到最高點，但台詞的內容卻是「你有吃韭菜？」讓兩人差點笑場。大元更因為拍攝這檔戲，發現自己潛力無窮，不管在任何充滿蛇窯蟲池的場地都難不倒她。



