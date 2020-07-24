劉冠廷「一舉成名」全靠他　超前部署金馬獎最佳男配

由導演陳玉勳自編自導的電影《

原來當年是陳玉勳發掘了劉冠廷，幾年前拍廣告時，選了當時還默默無名的他，演了一個唐三藏，當下覺得這年輕人好棒，很會演又有慧根，就要他去報名植劇場的訓練班，他很聽話也真的去了，後來更在《花甲男孩轉大人》裡的「花明」一舉成名天下知。

▲《消失的情人節》海報。（圖／牽猴子）

而劉冠廷在得知陳玉勳要他飾演《消失的情人節》男主角時，當下超開心，他說：「因為勳導是我的偶像以及大恩人，是他在我以為我已經超過Qplace（植劇場訓練班）甄選年齡上限，而放棄參加時，告訴我已經放寬年齡限制，並鼓勵我去甄選。但高興沒太久，馬上質疑自己的聲音就跑出來了，導演你確定要找我嗎？萬一我的能力不足呢？萬一我搞砸了呢？萬一我演的電影沒人要看呢？種種的聲音一直在打擊自己，就好像一隻開心大天使，在對抗整個焦慮小惡魔軍隊，但靜下心來問自己，既然導演都敢選我了，那我有什麼害怕的理由，反正他會指導我，那我就把自己交給他，盡全力跟他一起冒險吧！」

▲大霈首度擔綱電影女主角。（圖／牽猴子）

李霈瑜雖然已獲得金鐘主持人獎，也曾參與戲劇演出，這次是首度挑大梁直接擔任女主角，內心壓力非常巨大。她得知導演非她不可時，整個嚇傻又不相信，覺得「怎麼可能！怎麼知道我可以！」其實陳玉勳是在台北電影節看她演出《海人魚》，覺得很新鮮自然又有特色，決定請製片約她來看看，一眼就認定李霈瑜是這部片的女主角。

消失的情人節》，欽點金馬獎「最佳男配角」劉冠廷，與金鐘獎得主李霈瑜（大霈）領銜演出，這對快女慢男的新鮮組合，令人耳目一新，也將給觀眾一個與眾不同的奇幻愛情喜劇。